Aynur Aydın'dan cesur hamam pozları

34 yaşındaki şarkıcı Aynur Aydın sosyal medyada yaptığı cesur ve iddialı paylaşımlar ile hayran kitlesini artırmaya devam ediyor.

Südyen açıklamalarıyla gündemden düşmeyen güzel şarkıcı Aydın, sanal alemde yaptığı olaylı pozlar ile takipçisi sayısınıda artırıyor.

Fit ve formda vücuduyla verdiği pozlar sayesinde takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulan başarılı şarkıcı bu seferde paylaştığı pozlar ile sanal alemde olay oldu.

Tbt etiketiyle birlikte haman pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Aynur Aydın, kısa süre içinde bu pozlarına binlerce yorum ve beğeni topladı.

Aydın takipçilerinin beğenisine sunduğu olaylı hamam pozunun altınada ' siz en son ne zaman hamama gittiniz?' notunuda düşmeyi ihmal etmedi.

İşte güzel şarkıcı Aynur Aydın'ın tbt etiketiyle sunduğu o çok özel hamam fotoğraflar