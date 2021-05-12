Aynur Aydın olay söz ‘Bana kalsa her yerime estetik yaptırırım’

Geçtiğimiz günlerde Aynur aydınla Etilerde muhabirler karşılaştı. Kontrol bir seansının olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı estetik hakkında kendisine yönetilen sorulara karış” Bana kalsa her yerime estetik yaptırırım ama çok korkuyorum. Yoksa estetiğe bayılıyorum” diye konuştu.

Ardından yurt dışından döndüğünü ve bir süredir babasıyla beraber yaşadığını dile getirdi. Ardından ünlü şarkıcı en büyük çok konuşma huyunu babasından aldığının altını çizdi.

Daha önce yaptığı bir açıklamada “Pandemiye cem Yılmaz’la girmek istiyorum’ sözü yansıtılınca tekrar bu konu hakkında bir açıklamada bulunarak eğer böyle bir istek şansım olsaydı emin olun bu cem yılmaz olmazdı diyerek noktaladı. Ardından da şu sözleri ifade etti:

“Çok şey istiyorum galiba bilemedim. Aradığım aşkı asla bulamıyorum. Eski sevgililerim tarafından aldatıldım. Ben de aldatılmayı seviyorum. Böyle giden bir döngümüz var” dedi.