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Aynur Aydın, Instagram hesabını neden kapattığını açıkladı

Instagram hesabını aktif olarak kullanan ve her paylaşımıyla olay yaratan Aynur Aydın, Instagram hesabını kapattığını açıkladı.

14 Şubat 2021 Pazar 19:11
Aynur Aydın, Instagram hesabını neden kapattığını açıkladı
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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Aynur Aydın, Instagram hesabını kapattığını açıkladı. Ünlü şarkıcı hesabını kapatmasının nedenini Twitter’dan duyurdu.

‘’14 Şubat storyleri görmemek için’’

Twitter hesabından takipçilerine seslenen Aynur Aydın, aktif olarak kullandığı Instagram hesabını ‘’14 Şubat’la ilgili story görmemek için siliyorum’’ diyerek duyurdu. Ünlü şarkıcının takipçilerinden Aydın’ı destekleyen yüzlerce yorum geldi.



Son Güncelleme: 14.02.2021 19:11
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Anahtar Kelimeler:
Aynur Aydınİnstagram14 şubat
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