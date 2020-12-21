Aylin Coşkun'un yeni hali herkesi şaşırttı!

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ünlüler arasında ilk sıralarda gelen Aylin Coşkun yeni bir paylaşımda bulunarak gündem oldu.

Takipçileri tanıyamadı

Aylin Coşkun, senelerdir değiştirmediği saçını kestirip boyattı. Yeni saçı ile ilk pozunu takipçileri ile paylaştı. Paylaştığı pozun altına “yeni imaj yapalı dedik renk harika oldu. Perçem yakışmış mı “ notuyla paylaştı. Coşkun’un paylaşımı üzerine birçok beğeni gelirken bazı takipçileri Coşkun’u tanımakta zorlandı.