Aylin Aslım, hayranlarına anne olacağını müjdeledi!

Kısa bir süre önce Utku Vargı ile hayatını birleştiren ünlü şarkıcı Aylin Aslım'dan hayranlarını çok sevindiren güzel haber geldi. Hamile olduğunu açıklayan Aslım, kanı bununda fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak heyecanla bebeğini beklediğini söyledi.

Kasım ayında dünya evine girdiği Utku Vargı ile çok mutlu bir birliktelik yaşadığını her fırsatta söyleyen 45 yaşındaki güzel şarkıcı geçtiğimiz gün yaptığı bir paylaşımla anne olacağını tüm sevenlerine duyurdu.

Aylin Aslım'ın kanı bununda olduğunu gösteren son fotoğrafı kısa sürede takipçilerinden binlerde beğeni alırken güzel şarkıcı meslektaşlarından da çok sayıda tebrik mesajı geldi.

Aslım, fotoğrafının altına anne olacağını ve hayatın kendisine verdiği en büyük sürprizin bu olduğunu belirterek, "Şaşkın ve minnetarım. Kendimi içinde buluverdiğim bu emsalsiz macerayı olabildiğince kendim gibi paylaşacağım" notunu yazdı.