Aycan Yanaç'ın paylaştığı fotoğrafta göğüs ucu belli olunca takipçileri yorum yağmuruna tuttu!

Survivor 2020 sezonunun dikkat çeken yarışmacılarından Aycan Yanaç, gündemde bomba etkisi yarattı. Gaziantep ALG Spor'da forma terleten Aycan Yanaç paylaşımları ile olay oldu.

Survivor Aycan Yanaç, sosyal medya hesabı üzerinden yaz aylarında çekilmiş olduğu bir fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafında göğüs ucunun belli olduğunu gören takipçilerinden Aycan'a tepki geldi. Yanaç'ın fotoğrafını gören kişiler, "Bu fotoğrafı sil! Göğüs ucun görünüyor" gibi uyarılar yaptı.

Yanaç, takipçileri tarafından gelen uyarılara kulak asmadı.