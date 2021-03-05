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Aycan Yanaç Survivor'ın bilinmeyenlerini anlattı: Regl olmuyorduk

Survivor 2020 yarışmacılarından Aycan Yanaç, Semih Öztürk'ün Youtube kanalına konuk olarak yarışmanın bilinmeyenleri hakkında konuştu. Survivor'ın en merak edilen konularından biri olan regl hakkında açıklama yapan Yanaç, adadaki kadınların regl olmadığını söyledi.

05 Mart 2021 Cuma 02:28
Aycan Yanaç Survivor'ın bilinmeyenlerini anlattı: Regl olmuyorduk
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Survivor 2020’ye damga vuran isimlerden olan futbolcu Aycan Yanaç, Survivor Panorama sunucusu Semih Öztürk’ün Youtube kanalına konuk oldu. Yanaç, yarışmanın hiç bilinmeyenleri hakkında konuştu.

‘’Regl olamıyorduk’’

Semih Öztürk’ün ‘’Survivor’da regl olduğunuzda nasıl yarışıyordunuz?’’ sorusunu yanıtlayan Yanaç, adada beslenemedikleri için regl olamadıklarını ve bu nedenle vücutlarının sürekli şiş olduğunu söyledi. Yanaç, yarışmanın ilerleyen aylarında ödül kazanarak beslenmeye başladıklarını, sonrasında da regl olmaya devam ettiklerini belirtti.

‘’Tüy sorunumuz olmuyordu’’

Survivor’daki kadın yarışmacılar hakkında en çok merak edilenlerden biri de tüy sorunları oldu. Her soruya samimiyetle cevap veren Yanaç, kadın yarışmacıların genellikle yarışmadan önce lazer epilasyon yaptırdığını ve bu nedenle tüylerini almaya ihtiyaç duymadıklarını söyledi.



Son Güncelleme: 05.03.2021 02:28
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Anahtar Kelimeler:
Aycan YanaçReglSurvivor
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