Aycan Yanaç Survivor'ın bilinmeyenlerini anlattı: Regl olmuyorduk

Survivor 2020’ye damga vuran isimlerden olan futbolcu Aycan Yanaç, Survivor Panorama sunucusu Semih Öztürk’ün Youtube kanalına konuk oldu. Yanaç, yarışmanın hiç bilinmeyenleri hakkında konuştu.

‘’Regl olamıyorduk’’

‘’Tüy sorunumuz olmuyordu’’

Semih Öztürk’ün ‘’Survivor’da regl olduğunuzda nasıl yarışıyordunuz?’’ sorusunu yanıtlayan Yanaç, adada beslenemedikleri için regl olamadıklarını ve bu nedenle vücutlarının sürekli şiş olduğunu söyledi. Yanaç, yarışmanın ilerleyen aylarında ödül kazanarak beslenmeye başladıklarını, sonrasında da regl olmaya devam ettiklerini belirtti.

Survivor’daki kadın yarışmacılar hakkında en çok merak edilenlerden biri de tüy sorunları oldu. Her soruya samimiyetle cevap veren Yanaç, kadın yarışmacıların genellikle yarışmadan önce lazer epilasyon yaptırdığını ve bu nedenle tüylerini almaya ihtiyaç duymadıklarını söyledi.