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Ayasofya'da çıplak poz veren manken Marisa Papen kimdir?

Ayasofya Camii’nde çıplak şekilde fotoğraf çektirdiği için büyük tepkilere maruz kalan Belçika asıllı manken Marisa Papen’e dava açıldı. Marisa Papen’in 2018 senesinde Türkiye’ye gelip Ayasofya Camii’nde çıplak şekilde fotoğraf çektirmesi konusundaki soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlandı. Manken Marisa Papen ve dava hakkındaki tüm bilgiler haberimizde.

17 Aralık 2020 Perşembe 18:37
Ayasofya'da çıplak poz veren manken Marisa Papen kimdir?
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Marisa Papen kim?

Marisa Papen, Türkiye’ye geldiğinde Ayasofya Camii ile Kapadokya’da çektirip yayınladığı uygunsuz fotoğrafları ile tanınıyor. Aslında Belçikalı olan manken Marisa Papen, 28 yaşındadır ve kendisini natürist olarak tanıtmaktadır. Söz konusu uygunsuz fotoğraflarını sadece Türkiye’de çektirmekle kalmayıp, dünyanın birçok yerinde de çektirerek yayınlamıştır. Papen bu hareketini, gittiği ülkelerde ilgi çekici olan yerlerde çıplak şekilde poz vererek kendi sanatını oluşturduğunu söyleyerek savunuyor.

 

Marisa Papen davasındaki gelişmeler

 Manken Marisa Papen hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı, “Devletin egemenlik alametlerini aşağılama”, “Hayasızca hareketler” ile “Müstehcenlik” suçlarından oluşan bir iddianame yayınladı. İddianameyi oluşturan bu suçlardan dolayı Marisa Papen’e  2 yıldan başlayarak 7 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunuldu. Hazırlanmış olan bu iddianame İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından onaylandı.



Son Güncelleme: 17.12.2020 18:37
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Anahtar Kelimeler:
AyasofyaMankenMarisa PapenDava
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