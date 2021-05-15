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Avatar Atakan, paranın adını duyunca eşi Serap Korkmaz’ı suya attı!

Avatar Atakan olarak bilinen milli sporcu Atakan Arslan, Instagram hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla hayranlarını şaşkına çevirdi. Eşi ile fotoğraf çektirdiği sırada gelen para teklifini hiç düşünmeden kabul eden Atakan, eşini havuzun içine attı. Çiftin eğlence dolu videosu yoğun ilgi gördü.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 20:20
Avatar Atakan, paranın adını duyunca eşi Serap Korkmaz’ı suya attı!
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Survivor yarışması ile ismini duyuran ve herkes tarafında  Avatar Atakan olarak bilinen Atakan Arslan, Serap Korkmaz ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Milli sporcu Atakan, son olarak Instagram hesabından paylaştığı videoyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Eşi Serap Korkmaz ile fotoğraf çektirdiği sırada yaptığı bir hareketle herkesi şaşkına çeviren Atakan'ın vidosu takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Poz verdikleri sırada arkadaşının eşi Serap'ı suya atması halinde kendisine 500 TL vereceği yönünde gelen teklife kayıtsız kalamayan Atakan, hiç düşünmedi ve eşini yanındaki havuza attı. O anların çekildiği videoyu sosyal medya hesabında paylaşan Avatar Atakan'ın eğlenceli videosu beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.


Son Güncelleme: 15.05.2021 20:20
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Anahtar Kelimeler:
Avatar AtakanSerap Korkmaz
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Avatar
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