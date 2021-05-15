Avatar Atakan, paranın adını duyunca eşi Serap Korkmaz’ı suya attı!

Survivor yarışması ile ismini duyuran ve herkes tarafında Avatar Atakan olarak bilinen Atakan Arslan, Serap Korkmaz ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Milli sporcu Atakan, son olarak Instagram hesabından paylaştığı videoyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Eşi Serap Korkmaz ile fotoğraf çektirdiği sırada yaptığı bir hareketle herkesi şaşkına çeviren Atakan'ın vidosu takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Poz verdikleri sırada arkadaşının eşi Serap'ı suya atması halinde kendisine 500 TL vereceği yönünde gelen teklife kayıtsız kalamayan Atakan, hiç düşünmedi ve eşini yanındaki havuza attı. O anların çekildiği videoyu sosyal medya hesabında paylaşan Avatar Atakan'ın eğlenceli videosu beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.