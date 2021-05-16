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Avatar Atakan iddia uğruna eşini havuza attı ! Eşinin intikamı büyük oldu

Survivor şampiyonlarından olan ve "Avatar" lakabı ile bilinen ünlü boksör Çağan Atakan Arslan, resmi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile gündeme geldi. Bir iddia için eşi Serap Korkmaz'ı havuza attı. Bu anları sosyal medyada paylaştığı video ise kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Bunların ardından Serap Korkmaz'ın da videosu konuşuldu.

16 Mayıs 2021 Pazar 17:10
Avatar Atakan iddia uğruna eşini havuza attı ! Eşinin intikamı büyük oldu
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Survivor yarışmasından sonra büyük bir kitlenin hayran olduğu Avatar Atakan lakaplı başarılı boksör ve milli sporcu Atakan Arslan, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Eşi ve oğlu ile sık sık video ve fotoğraf paylaşan boksör, yaptığı son paylaşımı ile ilgi odağı oldu.

2017 senesinden beri Serap Korkmaz ile mutlu bir evlilik yürüten Avatar Atakan, eşi ile fotoğraf çektirdiği esnada “Serap’ı suya at 500 TL vereceğim” diyen arkadaşının sözlerine kayıtsız kalmadı ve eşini havuza attı. Eşini düşünmeden havuza atan Avatar Atakan bu eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaştı. Bu video takipçileri ise ikiye böldü. Bazı takipçiler “Hiç hoş değil”, “Eşine ayıp etmiş”, “Komik değil” gibi memnuniyetsiz yorumlar bırakırken bazıları ise, “Eğlenmişler ne var bunda”,  “Gayet eğlenceli”, “Çok tatlılar” gibi yorumlarda bulundu. Korkmaz ise bunların üzerine şu yorum ile eşine karşılık verdi: "500 tl verseler de ben yapmazdım , ama sizler ve kendim için bu intikamı almam gerekiyordu. 48 kilo gördün hafife aldın. Kafanda yumurtayı kırdım ama yine insaflıyım deterjanlı suyla temizledim"

Son Güncelleme: 16.05.2021 17:10
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Anahtar Kelimeler:
AvatarAtakanSerapKorkmazVideo
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Avatar
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