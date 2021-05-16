Avatar Atakan, 500 TL için bakın ne yaptı

Instagramı sık kullanan ünlülerden biri olan Avatar Atakan, bu sefer ilginç bir video ile hayranlarının karşısına geçti. Eşi Serap Korkmaz ile fotoğraf çekilirken arkadaşının “"Karını suya at 500 lira vereceğim" teklifini anında kabul ederek eşini havuza attı. Eşi Korkmaz ise, daha sonra Arslan'ın kafasında yumurta kırdı.

Milli sporcu olan Çağan Atakan Arslan, ınstagram hesabı üzerinden mutlu olan ailesini sürekli paylaşıyordu. Bu sefer de ilginç bir video paylaşan Atakan, 500 TL karşılığında eşini havuza attı. Daha sonra eşi Serap Korkmaz, Atakan’ın başında yumurta kırdı.

Yaptığı bu paylaşımla ise Atakan’ın hayranları ikiye bölünde. Hayranların bir kısmı videonun eğlenceli olduğunu dile getirirken, bir kısmı ise Atakan’ın eşine saygısızlık yaptığını dile getirdi.

Atakan’ın eşi ise paylaşılan videonun ardından, ; "500 tl verseler de ben yapmazdım, ama sizler ve kendim için bu intikamı almam gerekiyordu. 48 kilo gördün hafife aldın. Kafanda yumurtayı kırdım ama yine insaflıyım deterjanlı suyla temizledim" paylaşımında bulundu.