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Ata Demirer yıllar sonra Avrupa Yakası ile alakalı konuştu

Ata Demirer geçtiğimiz günlerde Hülya Koçyiğit'in "Film Gibi Hayatlar" programına konuk oldu. Demirer kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Yıllar önce Avrupa Yakası'nda canlandırdığı "Volkan Sütçüoğlu" karakterine ilişkin açıklamalar da yaptı.

25 Nisan 2021 Pazar 15:26
Ata Demirer yıllar sonra Avrupa Yakası ile alakalı konuştu
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Başarılı oyuncu Ata Demirer geçtiğimiz günlerde TRT 2’de yayımlanan ve Hülya Koçyiğit’in sunuculuğunu yaptığı “Film Gibi Hayatlar” programına konuk oldu. Demirer iş hayatına ve çocukluğuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Soruları yanıtlayan Demirer çocukluğunda yalnız olduğunu dile getirdi. Bir döneme damgasını vuran komedi işi olan Avrupa Yakası’na ilişkin açıklamalarda yaptı. Avrupa Yakası’nda ilk önce oynamak istemediğini daha sonra hata yaptığını fark ettiğini dile getirdi.

“Yalnızlığı tercih ettim”

 "Biraz yalnızlığı tercih eden bir çocukmuşum, annem öyle söylüyor. Çünkü hem çocuk olup hem şişko olmak çok zor bir şeydi. Hacivat ile Karagöz’ün dünyası, dadı, falcı, külhanbeyi, mahallenin delisi bunların hepsini yaşadım, içinde büyüdüm. Çocukluğum kendi kendimi eğlendirmekle başladı. Bursa’ya borçluyum, çocukluğumun Bursa’sı çok renkli, çok katmanlıydı. Osmanlı da var içinde, Zeki Müren de var, Müzeyyen Senar da var, Güvercinler var, klavyeler var, Roman mahallesi var. O katmanların içinde büyüdüm. Şimdiki çocuklarımızın biraz şanssızlığı bu tip alaturka, insani ve geleneksel renklerden uzak büyümek zorunda kalıyorlar çoğunlukla şehirlerde. Sıkışıyorlar biraz. Ama onlarda da başka yetenekler çıkacak ortaya. 20-30 yıl sonra onlara teşekkür edeceğiz. Belki insan ömrünü 100 yılın üstüne çıkaracaklar buldukları şeylerle." 

Ata Demirer açıklamalarında mutlu bir insan olduğunu dile getirdi. Yalnız olmanın avantajlarından bahseden oyuncu, yalnızken karşıya geçip gözlem yapılabildiğine değindi.

"Şişman bir çocuk olmak, yalnız olmak. Yalnızlığın şöyle bir avantajı var, karşıya geçip gözleyebiliyorsun; kim ne yapıyor, ne ediyor? Gözlemek içgüdüsel bir şey. Öyle görüyorsun. Bu şekilde aranızda olacağımı o zaman hissettim. Şimdi sadece ses taklidi papağan gibi değil de, karşıdakinin davranış biçimi, ruh hali, verdiği tepkileri de görmek için galiba biraz empati duygusunun gelişmiş olması gerekiyor. İşimi çok seviyorum, çok mutluyum. Hayata çok şükrediyorum, hayat beni çok mutlu etti. Aslında ben mutlu bir insanım. Yani benim mutluluğum belirli bazı şeylere bağlı. Çok fazla bir şey değil, yeteneklerimi doğru aksettirebileceğim bir iş, o işin sonuçların seyretmek, o işlerden sonra başka bir işe hazırlanırken de sevdiğim coğrafyada yaşamak. Bir gün Karaköy’e yürüyüş yapmak, sevdiğim balıkçıdan balık almak, bazen denizde olmak, teknede olmak, dalış yapmak, köpeğimle oynamak, kuş yetiştirmek, seyahat etmek... Bunlar yetiyor bana. İnsan seviyorum, eve insan gelsin gitsin. Ve sağlık." 

Eyvah Eyvah serisinin devamı gelecek mi?

Ata Demirer projelerine ilişkin açıklamalarda da bulundu. Eyvah Eyvah serisinin oldukça beğenildiğini dile getiren komedyen, seyircilerin devamını beklediklerini söyledi. Demirer konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Seyirci, ‘Tamam abi güzel de niye 'Eyvah Eyvah 4' yapmıyorsun da bize zaman kaybettiriyorsun?’ diyor. Benim bir tane hayatım var ve çeşitlilik katmaya, kendimden başka şeyler çıkartmaya çalışıyorum. Yoksa 'Eyvah Eyvah 4' tabi ki yapılır" dedi.

Yeni film geliyor !

Ata Demirer yeni bir film çalışmasında olduğunun da müjdesini verdi. "Pandemi başladığında yazmaya başladım. Herhalde yaz başında bitirmiş olacağım, bir Bursa filmi. 1980’li yıllarda geçiyor. Yeni bir senaryom bitmek üzere. Yeni bir film yolda. İsmi de Bursa Bülbülü. 80'lerde geçen bir müzik hikâyesi."

Ünlü komedyen bir döneme damgasını vuran hala bazı kesimler tarafından izlenen Avrupa Yakası’na ilişkin de konuştu. Avrupa Yakası’nın onun için dönüm noktası olduğunu belirten Demirer şu açıklamayı yaptı:

"Önce 'hayır' demek zorunda kalmıştım. 'Tunelerde ben çok yoruluyorum, mutluyum da. Şimdi sırası değil, beni affedin' gibi bir şey söyledim. Yarım ağızla. Bir tarafım da 'oynasana' diyor. 'Avrupa Yakası’nın ilk yönetmeni Hakan Algün aradı, 'Bak hata yapıyorsun, bir gel' dedi. Gittim platoya Sinan Çetin’in yanına. Bir demo çekmişler, seyrettirdiler. İçeri girerken Gazanfer abiyi gördüm. Ben tabi öyle düşünemedim. Kadroyu saydılar ama canlı görmek başka bir şey kayıtta. 'Tamam oynuyorum. Elimde ne varsa koyacağım, hata yapmışım. Ben bunda oynarım' dedim. Çok da iyi oldu, iyi ki de oynadım, benim hayatıma yeni bir dönüm noktası kattı"

Samimi açıklamaları ile birçok konuya değinen Ata Demirer, Gülse Birsel’in senaryolarının öğretici olduğunu açıkladı. Avrupa Yakası’ndan hemen sonra Eyvah Eyvah senaryosunu yazdığını açıklayan usta oyuncu, Gülse Birsel haricinde sitcom yapan birinin gelmediğini belirtti.  

Demirer aynı projede yer aldığı meslektaşı Gülse Birsel’e ilişkin açıklamalarda bulundu.  "O kadar çok senaryo okudum ki, Gülse’nin senaryoları gerçekten ders gibidir. Durum komedileri, komedi senaryosunun dinamiğini, çatısını fark etmeden öğrenmişim. Orada okuya okuya bir antrenman oldu ve dizi biter bitmez 'Eyvah Eyvah'ı yazdım. Uzun yıllardır bir öneğini görmedik Gülse haricinde, sitcom yapan daha gelmedi."




Son Güncelleme: 25.04.2021 15:26
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Anahtar Kelimeler:
AvrupaYakasıAtaDemirerHülyaKoçyiğitFilmGibiHayatlar
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