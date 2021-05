Ata Demirer kimdir, kaç yaşında, nereli? Ata Demirer’in rol aldığı dizi ve filmleri

Ata Demirer kimdir?

Konservatuvar eğitimi almak için Bursa’dan İstanbul’a taşınanilk başlarda şarkı seslendirmiş daha sonra ise stand up gösterileri yapmaya başlamıştır. Daha sonraları başarılı projelere imza atan Ata Demirer’in kim olduğu meral edildi.

6 Temmuz 1972 tarihinde Bursa’da doğan Ata Demirer ortaokul ve liseyi Bursa’da okumuştur. Tam adı Ali Ata Demirer olan Demirer, liseden mezun olduktan sonra ağabeyinin yardımı ile gece kulüplerinde piyanist-şantör olarak çalışmıştır. 1991 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Müziği Bölümü’nü kazanarak İstanbul’a taşınan Ata Demirer okul yıllarında da müzisyenlik yapmaya deva etmiştir. O yıllarda arkadaşlarının desteğiyle bar komedyenliği denemeleri yapan Ata Demirer, Vitamin Grubu üyesi Gökhan Semiz ile olan yakın arkadaşlığı sayesinde stand up gösterilerine başlamıştır. Vitamin Grubunun ‘Turkish Kovboylar’ isimli şarkısındaki gazeli seslendiren Ata Demirer, grubun ‘İsmail’ isimli şarkısında rol alarak İsmail karakterini canlandırmıştır. E.Ş.E.K Tiyatro Grubu’nun kurucusu Uğur Uludağ sayesinde ilk profesyonel stand up gösterisini gerçekleştiren Ata Demirer Dormen Tiyatrosu’nda ‘Komik Para’ isimli oyunda ol almıştır. Aynı sene kendi kurduğu ‘Ege Kumpanyası’ isimli gösteri orkestrası ile birçok sahnede yer almıştır. Konservatuvar eğitimini yarıda bırakarak stand up gösterilerine ağırlık veren Ata Demirer 1996-98 yılları arasında birçok gösteri gerçekleştirmiştir. 1998 yılında ‘Tek Kişilik Dev Kadro’ isimli oyununda yer alan Ata Demirer oyunda gecen karakterlerin benzerleri ile ekranlarda 42 bölüm gösterilen Korsan TV isimli televizyon şovu hazırladı. Televizyonda çıkmasıyla şöhreti artan Ata Demirer daha sonra Vizontele Tuuba, Neredesin Firuze isimli, filmlerde rol almıştır. Ata Demirer birçok televizyon dizisinde rol almasına rağmen asıl şöhretini Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı Volkan karakteri ile kazanmıştır.

Ata Demirer’in rol aldığı filmler

Vizontele Tuuba Tele

Neredesin Firuze

Kısık Ateşte 15 Dakika

Osmanlı Cumhuriyeti

Eyyvah Eyvah

Eyyvah Eyvah 2

Berlin Kaplanı

Eyyvah Eyvah 3

Niyazi Gül Dörtnala

Olanlar Oldu

Hedefim Sensin

Organize İşler 2: Sazan Sarmalı

Ata Demirer'in rol aldığı diziler