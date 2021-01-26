Aslışah Alkoçlar'dan hamilelik iddialarına jet yanıt!

Yeşilçam’ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit'in torunu güzeller güzeli Aslışah Alkoçlar, geçtiğimiz aylarda iş insanı Kaan Demirağ ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı. Evlilik tarihleri belli olan çiftin sürpriz bir karar ile nikah tarihini geçtiğimiz günlerde öne çekmesi hayranlarını oldukça şaşırttı. Nikah tarihinin öne çekilmesiyle alakalı çok sayıda iddialar ortaya atılmaya başlandı.

Aslışah Alkoçlar'ın hamile olduğu iddia edildi vehaberleri sosyal medyada hızla yayıldı. Ortaya atılan iddialara Aslışah Alkoçlar'dan cevap gecikmedi. İddialara jet hızıyla yanıt veren sosyetik güzel, "Şu an için böyle bir durum yok" ifadelerini kullandı.

ASLIŞAH'TAN JET YANIT

28 yaşında olan sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar kendisi hakkında ortaya atılan iddialara sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. Hamile olmadığını belirten Alkoçlar ileride bebek sahibi olmayı çok istediğini belirtti.Böyle bir durum olmadığını belirten sosyetik güzel asılsız haberlerin yapılmamasını rica etti.

