Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirdağ evlendi!

Yeşilçam’ın güzeller güzeli oyuncusu Hülya Koçyiğit’in torunu ikinci kez evlendi. Daha önce Engin Altan Düzyatan ile evlenip boşanmış olan Aslışah, aradığı aşkı Kaan Demirağ’da buldu. Güzel çift, koronavirüs salgını olsa da düğün yaptılar. Koronavirüs sebebiyle düğünde sınırlı sayıda konuk vardı.

Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ çifti sade bir düğün töreni yaparak dünya evine girdi.

Çift, 9 Ocak tarihinde nişanlanmıştı. Birkaç ay sonra ise Beşiktaş’ta bulunan lüks bir otelde evlendiler.

Çift, bir ömür boyu sürecek olan mutlulukları için “Evet.” Yanıtını verdi.

