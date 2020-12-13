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Aslışah Alkoçlar milyonluk tektaşını gizledi

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, alışveriş yaparken görüntülendiği esnada milyonluk tektaşını objektiflerden gizledi.

13 Aralık 2020 Pazar 00:33
Aslışah Alkoçlar milyonluk tektaşını gizledi
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Cemiyetin tanınmış isimlerinden Aslışah Alkoçlar, geçtiğimiz gün İstinyepark’ta görüntülendi. Nişanlısı Kaan Demirağ ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Alkoçlar, yeni evi için alışverişe çıktı. Alkoçlar, kameraların kendini görüntülediği sırada milyonluk tektaşını gizledi.

Öte yandan Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ çifti, 4 Mart’taki nikahlarını pandemi nedeniyle öne çekerek 5 Şubat’ta karar kıldı. Yılın düğününe yalnızca 30 kişi katılacak. Bunun yanında vaka sayılarının azalması halinde Alkoçlar’ın, kendilerine ait Uludağ’daki otelde bir düğün kutlaması yapmayı planladıkları öğrenildi.



Son Güncelleme: 13.12.2020 00:33
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Anahtar Kelimeler:
Aslışah AlkoçlarKaan DemirağTektaş
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