Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ evliliğe ilk adımı attı

Yeşilçam’ın önemli oyuncularından olan Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar nişanlandı. Sevgilisi Kaan Demirağ ile yollarının birleştirmeye hazırlanan Aslışah Alkoçlar aile içinde yaptıkları bir kutlama ile nişanlandı.

Önümüzdeki yaz düğünlerini yapmayı planlayan çift, bunun ilk adımını atarak nişanlandı. Çift nişanlarından fotoğrafları sosyal medya hesaplarından takipçileri ile paylaştılar. Pandemi sırasında evlenme kararı alan ikili, geçtiğimiz aylarda Kaan Demirağ’ın ailesi ile tanışma yemeği de düzenlemişti.

Aslışah Alkoçlar Kimdir?

1993 yılında İzmir’de dünyaya gelen Aslışah Alkoçlar, Londra’da ekonomi bitirmiştir. Aslışah Alkoçlar, Gülşah Alkoçlar ile Ender Elkoçlar’ın kızı ve Hülya Koçyiğit’in torunudur.

Kaan Demirağ Kimdir?

1984 yılında dünyaya gelen Kaan Demirağ’ın babasın HD Group’un sahibidir. Kaan Demirağ gıda alanına yönetici olarak çalışmaktadır.