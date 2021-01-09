İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp Kurumundan rapor geldi
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli...
Dünyanın en güzel kadını Hakan Sabancı'nın radarına takıldı!
Dünyanın en güzel kadını Hakan...
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama kararı verdi!
Son Dakika
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama...

Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ evliliğe ilk adımı attı

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, HD Group'un sahibinin oğlu olan Kaan Demirağ ile dünya evine girmenin ilk adımını attı. İkili aile arasında yapılan bir kutlama ile nişanlandı.

09 Ocak 2021 Cumartesi 01:16
Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ evliliğe ilk adımı attı
Takip Et:

Yeşilçam’ın önemli oyuncularından olan Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar nişanlandı. Sevgilisi Kaan Demirağ ile yollarının birleştirmeye hazırlanan Aslışah Alkoçlar aile içinde yaptıkları bir kutlama ile nişanlandı.

Önümüzdeki yaz düğünlerini yapmayı planlayan çift, bunun ilk adımını atarak nişanlandı. Çift nişanlarından fotoğrafları sosyal medya hesaplarından takipçileri ile paylaştılar. Pandemi sırasında evlenme kararı alan ikili, geçtiğimiz aylarda Kaan Demirağ’ın ailesi ile tanışma yemeği de düzenlemişti.

Aslışah Alkoçlar Kimdir?

1993 yılında İzmir’de dünyaya gelen Aslışah Alkoçlar, Londra’da ekonomi bitirmiştir. Aslışah Alkoçlar, Gülşah Alkoçlar ile Ender Elkoçlar’ın kızı ve Hülya Koçyiğit’in torunudur.

Kaan Demirağ Kimdir?

1984 yılında dünyaya gelen Kaan Demirağ’ın babasın HD Group’un sahibidir. Kaan Demirağ gıda alanına yönetici olarak çalışmaktadır.



Son Güncelleme: 09.01.2021 01:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AslışahalkoçlarKaandemirağNişan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sürpriz ayrılık ! Vildan Atasever ile Mehmet Erdem yollarını ayırdı
Sürpriz ayrılık ! Vildan Atasever ile Mehmet Erdem yollarını ayırdı
Bige Önal'dan sevgilisi Aras Bulut İynemli hakkında itiraf
Bige Önal'dan sevgilisi Aras Bulut İynemli hakkında itiraf
Emre Altuğ'dan haklarında aşk iddiaları çıkan Burcu Çağrı hakkında net cevap
Emre Altuğ'dan haklarında aşk iddiaları çıkan Burcu Çağrı hakkında net cevap
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti ilk kez fotoğraf paylaştı
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti ilk kez fotoğraf paylaştı
Murat Dalkılıç'ın Hande Erçel'i takipten çıkarmasının ardından ilk açıklama Erçel'den geldi!
Murat Dalkılıç'ın Hande Erçel'i takipten çıkarmasının ardından ilk açıklama Erçel'den geldi!
Jennifer Lopez Karayipler'de görüntülendi!
Jennifer Lopez Karayipler'de görüntülendi!

Popüler Haberler

Aöf yaz okulu kayıt ücreti ne kadar? 2021
Rüyada saç boyatma görmek ne demektir? Rüyada saç boyatma görmenin tabiri ve anlamı
Netflix Aralık ayı yayın takviminde neler var?
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 9 Ocak 2021 Cumartesi
Rapor parası ne zaman alınır? Rapor parası tutarı hesaplama
Seksenler Gülden kimdir? Ayşe Tolga biyografisi
Rüyada para alma görmek anlamı ve yorumu
50.000 tl ayda ne kadar faiz kazancı getirir? 50 BİN TL'ye verilen faiz
Ocak 2021 Emekli zam oranları nasıl belirlenecek? Emekliler sabit zam farkı talep ediyor
Alevlerin Ardından Ali kimdir? Toprak Can Adıgüzel yaşı ve oynadığı diziler
Andy Ruiz Jr - Anthony Joshua maçı hangi kanalda yayınlanacak? Andy Ruiz Joshua maçı canlı yayın saati ve kanalı
Devletten 2020 yılında konut hesabı ile ilk defa ev sahibi olana 25 bin lira destek
2020 MEB Bursluluk sınav konuları nelerdir? İOKBS Bursluluk sınavı sınav tarihi ve konuları
Zahide Yetiş'le programı yeni sezonu ne zaman başlayor?
Emeklilere faizsiz 3 maaş avans desteği şartları ve detayları açıklandı
Show TV canlı yayın akışı 9 Ocak 2021 Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
2021 Makedonya asgari ücret ne kadar?
Ziraat Bankası faizsiz kredi avantajları 8 Ocak 2021 Cuma
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 8 Ocak 2021 Cuma E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Nöbetçi Noter 10 Ocak 2021 Pazar açık noterler listesi - 10 Ocak 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Akvaryum balıkları nasıl beslenir? Akvaryum balığı besleme yöntemleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.