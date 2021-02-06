Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ evlendi

Geçtiğimiz ay nişanlanan gözde çiftlerden Aslışah Alkoçlar ile iş insanı Kaan Demir, birlikteliklerini bir adım öteye taşıyarak önceki akşam Beşiktaş'ta bulunan bir otelde düzenlenen sade bir nikah töreniyle evlendiler.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Pandemi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sosyetik çift nikâhına sınırlı sayıda davetli çağırdı. Gerçekleşen nikâh töreninden fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Gözde çiftin mutluluğa evet dedikleri o dakikalar ise gözlerden kaçmadı.

Aslışah Alkoçlar’ın gelinlik içesinde göz kamaştırırken, tercih ettiği gelinlik ve gelinliğin sade detayları beğeni topladı. Alkoçları’ın gelinlik tercihine sosyal medyada çok sayıda yorum geldi. Beğenenlerin çoğunlukta olduğu seçim için eleştirenler de oldu.

ASLIŞAH ALKOÇLAR'DAN HAMİLELİK AÇIKLAMASI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde 28 yaşındaki Aslışah Alkoçlar’ın evlilik tarihlerini öne çekmeler ile ilgili hamile olduğu iddia edilmişti.

Çıkan haberler karşısında Alkoçlar iddiaları yalanlayarak böyle bir şeyin olmadığını söyleyerek yalanlamıştı.

