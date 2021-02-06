İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs ile ilgili korkutan uyarı!
Son Dakika
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs...
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek bozuldu! Merak uyandıran paylaşım..
Son Dakika
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek...
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına müjde! Evleniyorlar..
Son Dakika
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...

Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ evlendi

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar ile iş insanı Kaan Demirağ uzun dönemdir sürmekte olan birlikteliklerini bir adım öteye daha atarak dünya evine girdiler

06 Şubat 2021 Cumartesi 12:17
Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ evlendi
Takip Et:

Geçtiğimiz ay nişanlanan gözde çiftlerden Aslışah Alkoçlar ile iş insanı Kaan Demir, birlikteliklerini bir adım öteye taşıyarak önceki akşam Beşiktaş'ta bulunan bir otelde düzenlenen sade bir nikah töreniyle evlendiler.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Pandemi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sosyetik çift nikâhına sınırlı sayıda davetli çağırdı. Gerçekleşen nikâh töreninden fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Gözde çiftin mutluluğa evet dedikleri o dakikalar ise gözlerden kaçmadı.

Aslışah Alkoçlar’ın gelinlik içesinde göz kamaştırırken, tercih ettiği gelinlik ve gelinliğin sade detayları beğeni topladı. Alkoçları’ın gelinlik tercihine sosyal medyada çok sayıda yorum geldi. Beğenenlerin çoğunlukta olduğu seçim için eleştirenler de oldu.

ASLIŞAH ALKOÇLAR'DAN HAMİLELİK AÇIKLAMASI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde 28 yaşındaki Aslışah Alkoçlar’ın evlilik tarihlerini öne çekmeler ile ilgili hamile olduğu iddia edilmişti.

Çıkan haberler karşısında Alkoçlar iddiaları yalanlayarak böyle bir şeyin olmadığını söyleyerek yalanlamıştı.



Son Güncelleme: 06.02.2021 12:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Aslışah AlkoçlarKaan Demirağ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kim Kardashian yine yapacağı yaptı! Tenis kortuna bikinili çıktı
Kim Kardashian yine yapacağı yaptı! Tenis kortuna bikinili çıktı
Hızla kilo veren Seren Serengil'in doktor çıkışı son hali
Hızla kilo veren Seren Serengil'in doktor çıkışı son hali
Serkan Çayoğlu'ndan sevgilisi Özge Gürel'e duygusal doğum günü mesajı
Serkan Çayoğlu'ndan sevgilisi Özge Gürel'e duygusal doğum günü mesajı
Alişan ve Buse Varol çifti Eliz bebeklerine kavuştu!
Alişan ve Buse Varol çifti Eliz bebeklerine kavuştu!
Brad Pitt ve Jennifer Aniston beraber yaşıyor iddiası!
Brad Pitt ve Jennifer Aniston beraber yaşıyor iddiası!
Evlenmeden çocuk yapmak istiyorum diyen Burcu Özberk'e şarkıcı Hatice'den tepki geldi!
Evlenmeden çocuk yapmak istiyorum diyen Burcu Özberk'e şarkıcı Hatice'den tepki geldi!

Popüler Haberler

Netflix Bir Denizaltı Hikayesi dizisi konusu ne? Bir Deniz Altı hikayesi ne zaman yayınlanır?
Üniversitelerin 2. öğretim ücretleri ne kadardır? 2020-2021 yılı üniversite ikinci öğretim fiyatları
Liselerde sınıf geçme sınavları yapılacak mı? Lise ve Orta Öğretim sınıf geçme sınavları ne zaman yapılacak?
Yarın kimin maçı var? 7 Şubat 2021 Pazar hangi maçlar var?
2021 yılında devlet tarafından verilen maddi destekler açıklandı! Şubat 2021 tarihinde yatırılacak destekler
Egzama askerliğe engel mi? 2021 Egzama hastalığı olanlar asker olabilir mi?
Hava Harp Okulu başvuru nasıl yapılır? 2021 MSÜ Hava Harp Okulu için gerekenler
Milangaz büyük tüp ne kadar oldu? 2021 Milangaz tüp kaç para?
Online emlak vergisi nasıl ödenir? 2021 E-devlet emlak vergisi sorgulama ve ödeme detayları
Survivor market ve erzak oyununu kazanan kim oldu? 6 Şubat Survivor erzak oyununu sonuçları
BLU TV Alef Ne Zaman Başlıyor? Dizi yayın tarihi belli oldu!
Köpek nasıl yıkanır? Köpek yıkarken nelere dikkat edilmeli
Aşk Ağlatır Bozuluk nerede, nereye bağlı? Aşk Ağlatır nerede çekiliyor?
İŞKUR TYP ile 81 ile personel alımı açıklaması geldi! 2020 İşkur TYP personel alım şartları ve tarihleri
Masumlar Apartmanı hangi kitaptan uyarlandı, yazarı kim? Masumlar Apartmanı nasıl devam ediyor?
TV 8 canlı yayın akışı 7 Şubat 2021 Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Show TV canlı yayın akışı 7 Şubat 2021 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Altın ne kadar oldu? 7 Şubat 2021 Pazar Güncel altın fiyatları 7 Şubat 2021 Pazar – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Star TV canlı yayın akışı 7 Şubat 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Survivor Ekstra sunucusu kimdir? Melisa Emirbayer kimdir, nereli yaşı Kaç?
Kanal 7 canlı yayın akışı 7 Şubat 2021 Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.