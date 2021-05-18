Aslışah Alkoçlar hamileliğini gizleyemedi

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden ayrıca Yeşilçam’ın gözde ismi Hülya Koçyiğit’in torunu olan Aslışah Alkoçlar, bir süre aşk hayatında mutluluğu yakalayamamıştı. Lakin geçtiğimiz aylarda iş insanı Kaan Demirağ ile dünya evine girdi. Çok mutlu görünen bu çift birlikteliklerini çok uzun tutmadan nikah masasına oturmuştu. Düğünleri pandemiye denk gelse de ertelemeyi tercih etmek yerine kısıtlamalar kapsamında sade bir düğün yapmışlardı. Düğünün en çok konuşulan olayı ise Aslışah Alkoçlar’ın nişan elbisesi ve gelinliği olmuştu.

Hamileliği ortaya çıktı

Bunun yanı sıra evlenmeye karar verdikleri dönemde Aslışah Alkoçlar’ın hamile olduğu iddia edilmişti. Alkoçlar, çıkan bu haberleri yalanlamıştı. İddiaların en önemli dayanağı ise göbeği olmuştu. Çünkü Aslışah Alkoçlar’ı yakından takip edenler sporun onun hayatındaki yerini biliyordu. Alkoçlar, bu haberleri ise şu sözlerle yalanlamıştı:

“İleri de olmasını çok isterim. Ancak şu an için böyle bir durum yok. Lütfen hakkımda asılsız haber yapmayı bırakın.”

Şimdi ise Aslışah Alkoçlar’ın hamile olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz ay hamile olduğunu gizlemeyi bırakan Alkoçlar, bugün ilk hamilelik pozunu paylaşarak şu yorumu yaptı: "Plaj tümseği"

İşte o paylaşım…