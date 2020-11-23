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Aslıhan Karalar, şık giyim tarzıyla dikkatleri üzerinde topladı!

Ünlü oyuncu Aslıhan Karalar, önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendiği sırada giyim tarzı ile takdirleri topladı.

23 Kasım 2020 Pazartesi 23:59
Aslıhan Karalar, şık giyim tarzıyla dikkatleri üzerinde topladı!
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21 yaşındaki olan güzelliği ve oyunculuğu ile takdirleri toplayan güzel oyuncu Aslıhan Karalar Nişantaşı'nda kameralara yansıdı. Muhabirlerin kendisini görüntülediğini fark eden güzel oyuncu telefon ekranını kırdığını ve ekran koruyucu almak için Nişantaşı’na geldiğini söyledi.

Aracını bir süre bekleyen ve muhabirlere bir şey bulamadığını aracını beklediğini söyleyen güzel oyuncu dikkatleri çekti.


Ünlü oyuncu fiziği ve şık giyim tarzı takdirleri topladı. Karalar, aracı geldikten sonra da aracına binerek Nişantaşı’ndan ayrıldı. 

ASLIHAN KARALAR KİMDİR?

1999 Ankara doğumlu olan ve  Ankara Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi mezunu Aslıhan Karalar İngiltere’de Kings College üniversitesinde İşletme okumaktadır.

2017 Best Model of The World yarışmasına katılarak burada adını duyuran ve birincisi olan Aslıhan Karalar uzun yıllar sanat eğitimi almış.Modellik yanında oyunculukta da adından söz ettiren güzel oyuncu şimdilerde, TV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Burçin karakterini canlandırmaktadır.



Son Güncelleme: 23.11.2020 23:59
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Anahtar Kelimeler:
Aslıhan KaralarGiyim Tarzı
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