Aslıhan Karalar, şık giyim tarzıyla dikkatleri üzerinde topladı!

21 yaşındaki olan güzelliği ve oyunculuğu ile takdirleri toplayan güzel oyuncu Aslıhan Karalar Nişantaşı'nda kameralara yansıdı. Muhabirlerin kendisini görüntülediğini fark eden güzel oyuncu telefon ekranını kırdığını ve ekran koruyucu almak için Nişantaşı’na geldiğini söyledi.

Aracını bir süre bekleyen ve muhabirlere bir şey bulamadığını aracını beklediğini söyleyen güzel oyuncu dikkatleri çekti.

ASLIHAN KARALAR KİMDİR?

Ünlü oyuncu fiziği ve şıktakdirleri topladı. Karalar, aracı geldikten sonra da aracına binerek Nişantaşı’ndan ayrıldı.

1999 Ankara doğumlu olan ve Ankara Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi mezunu Aslıhan Karalar İngiltere’de Kings College üniversitesinde İşletme okumaktadır.

2017 Best Model of The World yarışmasına katılarak burada adını duyuran ve birincisi olan Aslıhan Karalar uzun yıllar sanat eğitimi almış.Modellik yanında oyunculukta da adından söz ettiren güzel oyuncu şimdilerde, TV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Burçin karakterini canlandırmaktadır.