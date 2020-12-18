Aslıhan Güner'e doğum günü kutlaması mesajları yağdı!

Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde rol alan Aslıhan Güner ve İsmail Demirci izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin Yıldız’ı Aslıhan Güner’in doğum gününü rol arkadaşı İsmail Demirci kutladı. Demirci Instagram hesabından yaptığı paylaşımla diziden anlarını paylaşarak Hep gülelim, hep eğlenelim yeni yaşında hayat ne istiyorsan onu versin arkadaşım, partnerim. Doğum günün kutlu olsun notu ile paylaştı.

Güner’in eşi Mert Kılıç da eşinin doğum gününü paylaştığı bir fotoğrafla kutladı. Kayakta oldukları bir fotoğrafı paylaşan Kılıç’a Güner yanıt olarak, En büyük hediyem sensin bu hayatta binlerce şükür seni bana verene yanıtını verdi.

Güner, ayrıca doğum günü pozunu da takipçileri ile paylaştı. İşte Güner’in doğum günü pozu: