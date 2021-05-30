Aslıhan Güner, yeni projesi için kızıl saçlarına veda etti

’de ekranlara gelendizisinde yer alan, dizinin final yapmasının ardından imajını değiştirdi. Hem oyunculuğuyla hem de güzelliğiyle dikkat çeken Güner, Kuzey Yıldızı İlk Aşk’taki kızıl saçlarına veda etti. Güner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni imajını takipçileriyle paylaşırken, yakında yeni sürprizlerin olacağını belirtti. Güner’in bu paylaşımı, başarılı oyuncunun yakında yeni bir projeyle izleyici karşısına çıkacağı şeklinde yorumlanırken, saçlarını da bu sebepten dolayı değiştirdiği düşünüldü. İşte Aslıhan Güner’in Instagram hesabından yapmış olduğu paylaşım...