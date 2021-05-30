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Aslıhan Güner, yeni projesi için kızıl saçlarına veda etti

Show TV’de izleyici karşısına çıkan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde başrol oynayan Aslıhan Güner, dizinin son bölümünün yayınlanmasının ardından yeni projelere yelken açtı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde kızıl saçlarıyla dikkat çeken Güner, yer alacağı yeni projesi için kızıl saçlarına veda etti ve imaj değişikliğine gitti. İşte güzel oyuncunun yeni saçları...

30 Mayıs 2021 Pazar 22:09
Aslıhan Güner, yeni projesi için kızıl saçlarına veda etti
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Show TV’de ekranlara gelen Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde yer alan Aslıhan Güner, dizinin final yapmasının ardından imajını değiştirdi. Hem oyunculuğuyla hem de güzelliğiyle dikkat çeken Güner, Kuzey Yıldızı İlk Aşk’taki kızıl saçlarına veda etti. Güner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni imajını takipçileriyle paylaşırken, yakında yeni sürprizlerin olacağını belirtti. Güner’in bu paylaşımı, başarılı oyuncunun yakında yeni bir projeyle izleyici karşısına çıkacağı şeklinde yorumlanırken, saçlarını da bu sebepten dolayı değiştirdiği düşünüldü. İşte Aslıhan Güner’in Instagram hesabından yapmış olduğu paylaşım...


Son Güncelleme: 30.05.2021 22:09
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Anahtar Kelimeler:
Show TvKuzey Yıldızı İlk AşkAslıhan GünerKuzey Yıldızı
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