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Aslı Tandoğan koronavirüsü yendiklerini duyurdu

Aslı Tandoğan geçtiğimiz haftalarda kayınpederini kaybettiklerini duyurmuştu. Kayınpederinin cenazesinde ailece korona virüse yakalanan Tandoğan ve ailesi sosyal medyadan sevindiren bir haber verdi.

18 Aralık 2020 Cuma 00:06
Aslı Tandoğan koronavirüsü yendiklerini duyurdu
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Aslı Tandoğan yakın zaman önce kaybettikleri eşinin babası Halil Can Yeşilada’nın cenazesinde korona virüse yakalandıklarını açıklamıştı. Tandoğan, eşinin çok ağır geçirdiğini yaşının fazla olmamasına ve spor yapıyor olmasına rağmen hastaneye yatırıldığını açıklayan Aslı Tandoğan, virüse karşı uyarmıştı.

Çok dikkat etmelerine rağmen koronaya yakalandıklarını açıklayan Tandoğan, gençliğe güvenmemek gerektiğini maskesiz şekilde yakınların yanında bulunulmaması konusunda da uyardı. Birçok yakınlarının da virüse yakalandığını ekleyen Tandoğan, en zor şey olarak da çocuklarıyla bir araya gelememesinden yakınmıştı.

Aslı Tandoğan’dan sevindirici haber geldi. Virüsü atlattığını duyuran Aslı Tandoğan, çocuklarıyla çekildiği fotoğrafı paylaşarak Biz kavuştuk notu ile takipçileri ile paylaştı.



Son Güncelleme: 18.12.2020 00:06
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Anahtar Kelimeler:
AslıtandoğanKORONA
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