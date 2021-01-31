Aslı Enver ve Murat Boz barıştı mı? Aslı Enver hamlesi hayranlarını heycanlandırdı!

Başarılı oyuncu Aslı Enver ile sevilen şarkıcı Murat Boz en gözde çiftlerden biriydi. Aslı Enver ve Murat Boz, 4 yılı aşkın süre devam eden ilişkilerine 2019 yılında noktayı koymuşlardı. İkiliden evlilik haberi beklenirken ayrılık haberi gelmesi sevenlerini bir hayli üzmüştü. Tüm bu gelişmeler üzerine Aslı Enver’den yeni bir adım geldi.

Uzun süre ilişkileri devam eden ve daha sonra ilişkilerini noktalayan çiftin tekrar barışmaları beklenirken ikiliden herhangi bir adım gelmeyince sevenleri de bu durumun peşini bırakmıştı. Ancak Aslı Enver’in son yaptığı hamle tekrar barışabilirler mi sorusunu gündeme getirdi.

Güzel oyuncu Enver, yaptığı bir dikkatsizliğin kurbanı oldu. Aslı Enver, sosyal medyada Murat Boz’un fan sayfasını takibe aldı. Daha sonra bunu fark eden Enver takipten çıksa da, ikilinin dikkatli takipçileri bunu hemen fark etti.

Bu gelişme tekrar barışabilirler mi diye düşündürse de iki taraftan da henüz bir açıklama gelmedi.