Aslı Enver İbrahim Selim'e konuk oldu! Hanım hanımcık değilim!

Güzel oyuncu Aslı Enver, İbrahim Selim’in Youtube kanalındaki programa katıldı. Sevenlerinin ilgiyle takip ettiği programda açıklamalarda bulunan Aslı Enver, İbrahim Selim’in sorularını yanıtladı.

İnsanların senin hakkında doğru olduğunu düşündüğü ama olmayan şey nedir?

İnsanların kendini hanım hanımcık sandığını açıklayan Aslı Enver, bu şekilde olmadığını belirtirken, size beni kendi alanımda görün diye de ekledi.

Duygusal bağın olan en saçma şey nedir?

En saçma duygusal bağının arabası ile olduğunu açıklayan güzel oyuncu, onunla birçok yere gittiğini ve birçok anı biriktirdiğini aktardı.

En tuhaf date’in nasıldı?

Hayatındaki en tuhaf buluşmasını anlatan Aslı Enver, bu buluşmayı arkadaşının ayarladığını ve ayıp olmaması adına buluşmaya gittiğini açıklarken, buluşmanın ilerisinin olmadığını da aktardı.

Birini etkilemek için yaptığın en aptalca şey neydi?

Hoşlandığı birini etkilemek için Amokachi forması giydiğini açıklayan Aslı Enver, hoşlandığı çocuğun Beşiktaşlı olduğu için bunu yaptığını belirtti. Okul yıllarında yaptığını aktaran güzel oyuncu, işe yaradığını da ifade etti.

Sarhoşken attığın, sonra uyanınca pişman olduğun mesajlar oldu mu?

Birine yazmak için içmeye gerek olmadığını aktaran Aslı Enver, neşelendiği an direkt yazdığını söyledi. Kendini tutamadığını belirten güzel oyuncu, bundan dolayı bazen parmaklarını kırmak istediğini açıkladı.

Disleksi hastalığınla ilgili komik bir anın var mı?

Kardeşini okula yazdırmaya gittiğinde yaşadığı bir anı anlatan Aslı Enver, duvarda yazan İstanbul haritası yazısını İstanbul hatırası olarak okuduğunu ve ne alaka olduğunu sorduğunu aktardı. Kardeşinin İstanbul haritası o demesi üzerine anladığını açıklayan Enver, komik bir durum gibi ama o durumda acı çekiyorsun dedi.

Dinlemekten utandığın ama kendini dinlemekten alıkoyamadığın bir şarkı var mı?

İsmail YK’nın 90-60-90 vücudum var şarkısını çok sevdiğini söyleyen Aslı Enver, şarkının soundunu beğendiğini ve arabada açıp dinlediğini aktardı. Hoşuna gittiğini belirten oyuncu, yapacak bir şey olmadığını da ekledi.