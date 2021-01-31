Aslı Bekiroğlu yeni sevgilisi Çağrı Telkıvıran kimdir?

Acun Ilıcalı tarafından kurulan yeni dizi ve film dijital platformunda “Yetiş Zeynep” dizisinin başrol oyuncusu Aslı Bekiroğlu, müzisyen sevgili Çağrı Telkıvıran’ la muhabirlere yakalandılar.
İstanbul Anavutköy’de bir büfe önünde açık havada yemek yiyen çift sonunda kameralara yakalandı. Yeni sevgililer kameralara oldukça pozitif yaklaştı. Aslı Bekiroğlu, ilişkileri hakkında sorulan sorulara Çok mutluyuz, her şey yolunda.” açıklamasında bulundu.
Çağrı Telkıvıran kimdir?
Son Güncelleme: 31.01.2021 20:48