Aslı Bekiroğlu yeni sevgilisi Çağrı Telkıvıran kimdir?

Acun Ilıcalı tarafından kurulan yeni dizi ve film dijital platformunda “Yetiş Zeynep” dizisinin başrol oyuncusu Aslı Bekiroğlu, müzisyen sevgili Çağrı Telkıvıran’ la muhabirlere yakalandılar.

İstanbul Anavutköy’de bir büfe önünde açık havada yemek yiyen çift sonunda kameralara yakalandı. Yeni sevgililer kameralara oldukça pozitif yaklaştı. Aslı Bekiroğlu, ilişkileri hakkında sorulan sorulara Çok mutluyuz, her şey yolunda.” açıklamasında bulundu.

Çağrı Telkıvıran kimdir?

Oğuzhan Koç, Berksay, Ebru Yaşar, Bengü, Simge Sağıın, Zeynep Bastık, Murat Dalkılıç, Kutsi, Ece Seçkin, Kolpa ve İdo Tatlıses gibi çok sayıda ünlü ismin aranjörlüğünü yaparken söz ve bestelerini de yapan Çağrı Telkıvıran, müzik hayatına da kendi şarkılarını seslendirerek devam etmekte.



