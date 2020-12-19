Aşk sarhoşu Hakan Altun, sadece Gonca Vuslateri'yi takibe aldı

Bir süredir birlikte olan ve evlilik hazırlıklarına başladıklarına dair haklarında söylentiler de çıkan şarkıcı Hakan Altun ve oyuncu Gonca Vuslateri'nden yeni bir fotoğraf geldi.
Güzel oyuncu sevgilisi ile Bodrum'da çekildikleri bir pozu Instagram hesabı üzerinden paylaştı.
SADECE GONCA VUSLATERİ!
Gonca Vuslateri ile dolu dizgin aşk yaşayan Hakan Altun, sevgilisine evlilik teklif etmeye hazırlandığı öğrenilirken Vuslateri ile aşk dolu pozlarını yayınladıktan sonra bir hamle yaparak, Instagram hesabında sadece sevgilisini takibe aldı.
Fakat bu durum sosyal medyada yanlış anlaşılmalara neden oldu. Herkesi takipten çıkardığı yönünde ortaya atılan iddiaların asıl nedeninin Hakan Altun'un daha önce kimseyi takip etmediği Gonca Vuslateri ile aşk yaşamaya başladıktan sonra sadece sevgilisini takip ettiği belirtildi.