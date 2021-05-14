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Aşk iddialarına Emir Sarıgül'den yanıt

Geçtiğimiz günlerde Buket Aydın ile olan birlikteliklerini bitiren iş adamı Emir Sarıgül'ün adı bir süredir Sibel Can ile anılmaya başlamıştı. Sarıgül'den iddialara cevap geldi.

14 Mayıs 2021 Cuma 11:04
Aşk iddialarına Emir Sarıgül'den yanıt
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Eşinden boşandıktan sonra adı sunucu Buket Aydın ile anılan ve birliktelikleri başlayan Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül’ün adı Buket Aydın’dan ayrıldıktan sonra bu kez şarkıcı Sibel Can ile anılmaya başladı.

İddialara göre aşk yaşamaya başlayan ikili bu aralar Bodrum’da bir teknede tatildeler. Herkes tarafından merak konusu olan bu aşk iddialarına Emir Sarıgül’den beklenen cevap geldi.

'SADECE BUKET HANIMLA BİRLİKTELİĞİM OLDU'

Hakkında çıkan ve bir süredir magazin gündeminden düşmeyen iddialara karşı Sarıgül yaptığı açıklamada  olayları yalanlayan Sarıgül 2 tane kızı olduğunu ve eski eşiyle ayrıldıktan sonra sadece Buket Aydın ile bir birliktelik yaşadığını söyledi. Onun dışında basında yer alan haberlere sadece güldüğünü söyleyen Sarıgül Sibel Can ile bir birlikteliklerinin olmadığını bu iddialarının ne maksatla çıkarıldığını bildiğinin amaçlarının Buket Aydın ile kendisinin yıpratma amaçlı olduğunu bilinçli yapıldığını söyledi.  

'TEKNEDEYİM AMA DOST MECLİSİMLE'

Sarıgül, bayramda çocukları yanında olmadığı için tekneye tatile geldiğini ama haberlerin gerçek dışı kendi dost meclisi ile birlikte olduğunu anlattı.

Şarkıcı Sibel Can da Emir Sarıgül ile aşk  böyle bir durumun olmadığını açıkladı.


Son Güncelleme: 14.05.2021 11:04
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Anahtar Kelimeler:
Emir SarıgülSibel Can
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