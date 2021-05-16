Aşk-ı Memnu'nun 'Beşir'i yeni imajı ile dikkat çekti

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Beşir karakteri ile izleyenlerin ilgisini çeken oyuncu Baran Akbulut, seneler sonra değiştirdiği imajı ile magazin gündeminde yer aldı. 37 yaşında olan oyuncu, son hali ile sosyal medyada ses getirdi.

Aşkı Memnu'da bu imajda olsaydı Nihal kesinlikle Beşir ile evlenirdi

Fotoğrafa 2 dakika bakınca öksürük tutuyor.

Bu imaj Nihal'in eseri!

Kaybettiğin Beşir’e dön bir bak Nihal Hanım!

Cemile neredesin?

Çok farklı bir görüntü ile sevenlerinin karşısına çıkan oyuncuya gelen bazı yorumlar ise şunlar:

Baran Akbulut’un Aşk-ı Memnu’da canlandırdığı Beşir karakteri, Nihal’e aşıktı. Nihal ise Kıvanç Tatlıtuğ’un canlandırdığı Behlül karakterine aşıktı. İkili tam evlenecekken Beşir, Behlül ile Bihter’in yasak aşkını ortaya çıkarmıştı.

Baran Akbulut’un yer aldığı başka diziler ise “Behzat Ç., Kuzgun, Yedi Güzel Adam, Aşkın Yolculuğu Yunus Emre” gibi yapımlardır.