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Aşk-ı Memnu'nun 'Beşir'i yeni imajı ile dikkat çekti

Başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya gibi ünlü isimlerin yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisinin önemli karakterlerinden biri olan Beşir, son imajı ile gündeme geldi. Baran Akbulut'un yeni imajı magazin gündemine bomba gibi düştü.

16 Mayıs 2021 Pazar 22:00
Aşk-ı Memnu'nun 'Beşir'i yeni imajı ile dikkat çekti
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Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Beşir karakteri ile izleyenlerin ilgisini çeken oyuncu Baran Akbulut, seneler sonra değiştirdiği imajı ile magazin gündeminde yer aldı. 37 yaşında olan oyuncu, son hali ile sosyal medyada ses getirdi.

Çok farklı bir görüntü ile sevenlerinin karşısına çıkan oyuncuya gelen bazı yorumlar ise şunlar:

  • Aşkı Memnu'da bu imajda olsaydı Nihal kesinlikle Beşir ile evlenirdi
  • Fotoğrafa 2 dakika bakınca öksürük tutuyor.
  •  Bu imaj Nihal'in eseri!
  •  Kaybettiğin Beşir’e dön bir bak Nihal Hanım!
  •  Cemile neredesin?

Baran Akbulut’un Aşk-ı Memnu’da canlandırdığı Beşir karakteri, Nihal’e aşıktı. Nihal ise Kıvanç Tatlıtuğ’un canlandırdığı Behlül karakterine aşıktı. İkili tam evlenecekken Beşir, Behlül ile Bihter’in yasak aşkını ortaya çıkarmıştı.

Baran Akbulut’un yer aldığı başka diziler ise “Behzat Ç., Kuzgun, Yedi Güzel Adam, Aşkın Yolculuğu Yunus Emre” gibi yapımlardır.


Son Güncelleme: 16.05.2021 22:00
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Anahtar Kelimeler:
Aşk-ıMemnuDiziİmajBeşirBaranAkbulut
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