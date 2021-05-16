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Aşk-ı Memnu dizisinde Cemile'ye hayat veren Pelin Ermiş'in yeni halini görenler inanamıyor!

Bir zamanların popüler dizisi Aşk-ı Memnu ile tanınmaya başlayan Pelin Ermiş son haliyle dikkatleri üzerinde topladı. Ermiş'in son hali takipçileri tarafından beğenildi. İşte Pelin Ermiş2in çok konuşulan yeni hali…

16 Mayıs 2021 Pazar 15:40
Aşk-ı Memnu dizisinde Cemile'ye hayat veren Pelin Ermiş'in yeni halini görenler inanamıyor!
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Eskimeyen dizilerin arasında olan Aşk-ı Memnu tekrar bölümleri ile bile gündemde yer alıyor. Aradan geçen yıllarla beraber Aşk-ı Memnu oyuncularında görülen değişimleri de oldukça gündem oluyor.

Aşk-ı Memnu dizisiyle yıldızı parlayan Baran Akbulut'un yeni imajının ardından Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş de merak edilmeye başlandı.

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş değişimiyle herkesi büyüledi. Fazla kilolarını vermesinin ardından yüzüne estetik yaptırdığı söylenilen 38 yaşındaki Pelin Ermiş'in son hali gündem oldu.

Pelin Ermiş, estetik yaptırdığı yönünde çıkan söylentilerin doğru olmadığını söylese de sosyal medya kullanıcıları, neredeyse tanınmayacak durumda olan oyuncumuzun estetik yaptırdığı fikrine sıcak bakıyor. Ancak güzel oyuncumuz bu konuda daha öncesinde de açıklamalar da bulunuş ve estetik yaptırmadığını dile getirerek "Sadece alnıma botoks yaptırdım" ifadesini kullanmıştı.

Ermiş bayram pozlarıyla hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

 

 


Son Güncelleme: 16.05.2021 15:40
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Anahtar Kelimeler:
Aşk-ı MemnuPelin ErmişCemile
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