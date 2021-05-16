Aşk-ı Memnu dizisinde Cemile'ye hayat veren Pelin Ermiş'in yeni halini görenler inanamıyor!

Eskimeyen dizilerin arasında olan Aşk-ı Memnu tekrar bölümleri ile bile gündemde yer alıyor. Aradan geçen yıllarla beraber Aşk-ı Memnu oyuncularında görülen değişimleri de oldukça gündem oluyor.

Aşk-ı Memnu dizisiyle yıldızı parlayan Baran Akbulut'un yeni imajının ardından Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş de merak edilmeye başlandı.

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş değişimiyle herkesi büyüledi. Fazla kilolarını vermesinin ardından yüzüne estetik yaptırdığı söylenilen 38 yaşındaki Pelin Ermiş'in son hali gündem oldu.

Pelin Ermiş, estetik yaptırdığı yönünde çıkan söylentilerin doğru olmadığını söylese de sosyal medya kullanıcıları, neredeyse tanınmayacak durumda olan oyuncumuzun estetik yaptırdığı fikrine sıcak bakıyor. Ancak güzel oyuncumuz bu konuda daha öncesinde de açıklamalar da bulunuş ve estetik yaptırmadığını dile getirerek "Sadece alnıma botoks yaptırdım" ifadesini kullanmıştı.

Ermiş bayram pozlarıyla hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.