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Aşk-ı Memnu Bülent'in değişimi görenlere dudak uçuklattı

Yayınlandığı döneme damga vuran izlenme rekorları kıran ve herkesi ekran karşısına kilitleyen Aşk-ı Memnu dizisinin çocuk oyuncularından olan ve Bülent karakterine hayat veren Batuhan Karacakaya’nın son dönemlerde geçirdiği değişimi herkes tarafından şaşkınlık yarattı.Dudak uçuklatan fotoğrafları büyük beğeni alıyor.

25 Eylül 2020 Cuma 22:39
Aşk-ı Memnu Bülent'in değişimi görenlere dudak uçuklattı
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 Yayınlandığı döneme damga vuran izlenme rekorları kıran ve herkesi ekran karşısına kilitleyen Aşk-ı Memnu dizisinin çocuk oyuncularından olan  ve Bülent karakterine hayat veren Batuhan Karacakaya’nın son dönemlerde geçirdiği değişimi herkes tarafından şaşkınlık yarattı.Dudak uçuklatan fotoğrafları büyük beğeni alıyor.

Ekranların sevilen çocuk oyuncusu ve bir zamanlar izlenme rekorları kıran ve tekrarları bile sürekli izlenen Aşk-ı Memnu dizisinin karakterlerinde Bülent karakterlerine hayat veren Batuhan Karacakaya 3 yıl boyunca oynadığı diziden sonra ekranlara Diriliş Ertuğrul ile döndü.


Geçen zaman zamanlarda sevilen oyuncunun değişimi herkesi şaşırttı.23 yaşındaki oyuncunun sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar binlerce beğeni alıyor.Yakışıklılığı ve yapılı düzgün vücudu ile dikkatleri çeken oyuncunun pozları yorum yağmuruna tutuluyor.

 



Son Güncelleme: 25.09.2020 22:39
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Anahtar Kelimeler:
Batuhan Karacakayaİnanılmaz Değişim
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