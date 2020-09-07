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Aşk 101 setinde korona-virüs şoku! Testleri pozitif çıktı

Netflix'in beğenilen gençlik dizisi Aşk 101 oyuncularından Alina Boz ve Kubilay Aka'nın korona-virüs testleri pozitif çıktı

07 Eylül 2020 Pazartesi 17:24
Aşk 101 setinde korona-virüs şoku! Testleri pozitif çıktı
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Netflix’in sevilen dizilerinden Aşk 101 dizisinde başrolleri paylaşan Alina Boz ve Kubilay Aka korona-virüs testleri pozitif çıktı. Büyük bir beklentiyle beklenen dizi serisinin  ikinci sezonu olan Aşk 102 dizi çekimleri bu olay sonrasında durdurulurken, aynı zamanda Çukur dizisinde de oynayan Kubilay Aka sosyal medya hesabından korona-virüse yakalandığını duyurdu.


Sosyal medya hesabından iyi olduğunu duyuran Aka ve Alina Boz tedavi altına alınırken 14 gün süren karantina sürecine girdi.

Alina Boz'da sosyal medya hesabı üzerinden iyi olduğunu tedavisinin evde devam ettiğini beliterek hayranlarının yüreğine su serpti.



Son Güncelleme: 07.09.2020 17:24
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Anahtar Kelimeler:
Aşk101Aşk102Korona-virüs
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