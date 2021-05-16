Ashley Graham formunu koruyor

Ashley Graham, dünya genelinde kıvrımlı model dalında en önemli isimler arasında yer alıyor. Kalifoniya sokaklarında dolaşırken kameralara takıldı. Ashley Graham, görüntülenmeden önce bir pilates merkezinden çıktı. Koronavirüs salgınında yaşanan eve kapanma olayından sonra egzersizlerini aksatmamak için çabalayan Ashley Graham, gününün büyük bir kısmını spor salonlarında geçiriyor. Karşısında kameraları görünce sadece gülümseyen Ashley Graham, sonrasında arabasına binip evine gitti.
Son Güncelleme: 16.05.2021 20:06