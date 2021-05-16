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Ashley Graham formunu koruyor

2020 Ocak ayında anne olan ve büyük mutluluk yaşayan Ashley Graham formunu korumak adına spor yapıyor. Ashley Graham, anne olduktan sonra ilk kez görüntülendi.

16 Mayıs 2021 Pazar 20:06
Ashley Graham formunu koruyor
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Moda dünyasında adından sıkça söz ettiren başarılı model Ashley Graham, anne olduktan sonra ilk kez kameralara yakalandı. 2020 Ocak ayında anne olan ve büyük mutluluk yaşayan Ashley Graham formunu korumak adına spor yapıyor. Ashley Graham, anne olduktan sonra ilk kez görüntülendi.

Ashley Graham, dünya genelinde kıvrımlı model dalında en önemli isimler arasında yer alıyor. Kalifoniya sokaklarında dolaşırken kameralara takıldı. Ashley Graham, görüntülenmeden önce bir pilates merkezinden çıktı. Koronavirüs salgınında yaşanan eve kapanma olayından sonra egzersizlerini aksatmamak için çabalayan Ashley Graham, gününün büyük bir kısmını spor salonlarında geçiriyor. Karşısında kameraları görünce sadece gülümseyen Ashley Graham, sonrasında arabasına binip evine gitti.


Son Güncelleme: 16.05.2021 20:06
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Anahtar Kelimeler:
Ashley GrahamModel
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