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Ashley Graham ayna karşısında verdiği pozla olay oldu

Büyük beden modelliği yapan 32 yaşındaki Ashley Graham sosyal medyadada ayna karşısında verdiği pozla olay oldu.

19 Ekim 2020 Pazartesi 19:15
Ashley Graham ayna karşısında verdiği pozla olay oldu
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ABD'li ünlü manken Ashley Graham büyük beden modelliği ile dünyaca tanınan modeller arasındaki yerini koruyor.

32 yaşındaki model geçtiğimiz Ocak ayında bir kız çocuğu dünyaya getirmiş ve bu sebeple podyumlara ara vermişti.

Graham geçtiğimiz günlerde hayranlarına müjdeli açıklamayı yaptı ve aradan geçen 10 ay sonrasında podyumlara dönme kararı aldığını bildirdi.

Podyumlarda olduğu kadar sosyal medyanında aranan yüzleriden olan Ashley Graham'ı sanal alemde yaklaşık 12 milyon kişi takip ediyor.


Adeta podyumlara dönüşünü kutlayan başarılı model bunu şerefine ayna karşısında takipçilerine poz sundu.

 Ashley Graham'ın ayna karşısında verdiği çıplak pozu hayranları tarafından adeta alkışlandı ve Graham'ın bu pozu kısa süre içinde binlerce etkileşim aldı.

İşte podyumlara tekrar döndüğünü açıklayan Graham'ın sanal alemde olay olan o ayna karşısında verdiği pozu

 



Son Güncelleme: 19.10.2020 19:15
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Anahtar Kelimeler:
Ashley GrahamAshley Graham Ayna Pozu
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