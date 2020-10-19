Ashley Graham ayna karşısında verdiği pozla olay oldu

ABD'li ünlü manken Ashley Graham büyük beden modelliği ile dünyaca tanınan modeller arasındaki yerini koruyor.

32 yaşındaki model geçtiğimiz Ocak ayında bir kız çocuğu dünyaya getirmiş ve bu sebeple podyumlara ara vermişti.

Graham geçtiğimiz günlerde hayranlarına müjdeli açıklamayı yaptı ve aradan geçen 10 ay sonrasında podyumlara dönme kararı aldığını bildirdi.

Podyumlarda olduğu kadar sosyal medyanında aranan yüzleriden olan Ashley Graham'ı sanal alemde yaklaşık 12 milyon kişi takip ediyor.

Adeta podyumlara dönüşünü kutlayan başarılı model bunu şerefine ayna karşısında takipçilerine poz sundu.

Ashley Graham'ın ayna karşısında verdiği çıplak pozu hayranları tarafından adeta alkışlandı ve Graham'ın bu pozu kısa süre içinde binlerce etkileşim aldı.

İşte podyumlara tekrar döndüğünü açıklayan Graham'ın sanal alemde olay olan o ayna karşısında verdiği pozu