İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

ASAP Rocky ile ünlü şarkıcı Rihanna büyük bir aşk yaşıyor

Rapçi ASAP Rocky ile ünlü şarkıcı Rihanna büyük bir aşk yaşıyor. ASAP Rocky, yaptığı açıklamada Rihanna’nın hayatının aşkı olduğunu söyledi.

20 Mayıs 2021 Perşembe 17:19
ASAP Rocky ile ünlü şarkıcı Rihanna büyük bir aşk yaşıyor
Takip Et:

Aslen Barbadoslu olan ve Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olan dünyaca ünlü şarkıcı, oyuncu ve model olan Rihanna, bir zamanlar Ortadoğu’nun en zengin iş adamlarından biri olan Hassan Jemaal ile 3 sene boyunca ilişki yaşamış ve bu ilişkisine geçtiğimiz günlerde son vermişti.

Ünlü sanatçı sonrasında ünlü rap yıldızı ASAP Rocky ile ilişkiye başlamıştı. İkili arasında büyük bir aşk yaşanıyor. Rapçi ASAP Rocky ile ünlü şarkıcı Rihanna büyük bir aşk yaşıyor. ASAP Rocky, yaptığı açıklamada Rihanna’nın hayatının aşkı olduğunu söyledi.

Rakim Nakache Mayısers adına sahip olan ancak ASAP Rocky diye bilinen başarılı rapçi, hayatının aşkıyla tanıştığını ve bekar olmayı tercih etmediğini, evliliğin daha iyi olacağını ifade ederek Rihanna’ya evlilik konusunda pas verdi.


Son Güncelleme: 20.05.2021 17:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Asap RockyRihanna
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gupse Özay Paylaşımına Gülse Birsel'den Yorum Geldi
Gupse Özay Paylaşımına Gülse Birsel'den Yorum Geldi
İbrahim Kutluay Döner Kuruğunda Görüntülendi
İbrahim Kutluay Döner Kuruğunda Görüntülendi
Ekin Türkmen Beyaz Bikini ile Görüntülendi
Ekin Türkmen Beyaz Bikini ile Görüntülendi
Ünlü Oyuncu Serenay Sarıkaya Sosyal Medya'da Yaptığı Paylaşımlar Olay Oldu
Ünlü Oyuncu Serenay Sarıkaya Sosyal Medya'da Yaptığı Paylaşımlar Olay Oldu
Burcu Esmersoy altı saatte 400 bin TL kazandı!
Burcu Esmersoy altı saatte 400 bin TL kazandı!
Oktay Gürtürk kimdir, nereli ve kaç yaşında? Aşk Çiçeğim şarkısını söyleyen sanatçı hakkında bilgiler
Oktay Gürtürk kimdir, nereli ve kaç yaşında? Aşk Çiçeğim şarkısını söyleyen sanatçı hakkında bilgiler

Popüler Haberler

Rüyada babasının öldüğünü görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? babasının öldüğünü görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
TV yayın akışı 21 Mayıs 2021 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Fındık fiyatları ne kadar oldu? Rize, Giresun Samsun, Trabzon fındık borsası fiyatları 20 Mayıs 2021 Perşembe
Anneler 150. bölüm fragmanı ve 21 Mayıs 2021 Cuma özeti TRT 1
Anneler 149. bölüm izle 20 Mayıs Perşembe son bölüm - Anneler yeni bölüm canlı izle TRT 1
Beni Bırakma 610.bölüm fragmanı ve 21 Mayıs 2021 Cuma özeti ATV
Masum 424. bölüm Kanal 7 canlı izle – 20 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Masum yeni son bölüm izle
Müge Anlı 20 Mayıs Perşembe canlı yayın izle! ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert tek parça HD izle! Müge Anlı son bölüm tekrarı izle!
Türkan Hanım’ın Konağı 180. bölüm fragmanı ve 21 Mayıs 2021 Cuma özeti TRT 1
Yemin dizisinin Feride'si Cansu Tuman'ın hayat hikayesi!
Süt parası hangi şartlarda alınır, hangi bankadan alınır? 2021
Fırat Aydınus kimdir, nereli? Fırat Aydınus hangi takımı tutuyor?
Akıcılığı nedeni ile tavsiye edilen 15 kitap
Kuruluş Osman konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
TRT 1 yeni dizisi Teşkilat dizi oyuncuları ve dizi konusu
Masum 425.bölüm fragmanı ve 21 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal 7
BİM'de satılan Kumtel yağlı radyatör nasıl, alınır mı? Kumtel yağlı radyatör kullanıcı yorumları
21 Mayıs 2021 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 21 Mayıs Cuma at yarışı programı
Malta'da asgari ücret ne kadardır? Malta yaşam şartları ve market fiyatları 2021
TV8 Pişti programı ne zaman başlayacak? Beyaz'ın yeni programı Pişti hangi kanalda olacak?
En kolay kredi kartı veren banka hangisi? 2021 Kolay kredi şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.