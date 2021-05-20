Aslen Barbadoslu olan ve Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olan dünyaca ünlü şarkıcı, oyuncu ve model olan Rihanna, bir zamanlar Ortadoğu’nun en zengin iş adamlarından biri olan Hassan Jemaal ile 3 sene boyunca ilişki yaşamış ve bu ilişkisine geçtiğimiz günlerde son vermişti.

Ünlü sanatçı sonrasında ünlü rap yıldızıile ilişkiye başlamıştı. İkili arasında büyük bir aşk yaşanıyor. Rapçi ASAP Rocky ile ünlü şarkıcı Rihanna büyük bir aşk yaşıyor. ASAP Rocky, yaptığı açıklamada Rihanna’nın hayatının aşkı olduğunu söyledi.

Rakim Nakache Mayısers adına sahip olan ancak ASAP Rocky diye bilinen başarılı rapçi, hayatının aşkıyla tanıştığını ve bekar olmayı tercih etmediğini, evliliğin daha iyi olacağını ifade ederek Rihanna’ya evlilik konusunda pas verdi.