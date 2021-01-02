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Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un eğlenceli paylaşımı hayranlarını güldürdü

Sevilen çift Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'dan yeni yılın ilk kareleri geldi. Ormanda çekildikleri keyifli anları paylaşan ikili hayranlarını güldürdü. Çift yeni yılı 2021 hoşgeldin! Sağlık ve afiyetle... sözleriyle kutladı

02 Ocak 2021 Cumartesi 22:04
Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un eğlenceli paylaşımı hayranlarını güldürdü
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24 yıllık mutlu evlilikleriyle sayılı çiftleri arasında olan ve herkesin gıpta ile baktığı ünlü çift  Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çok takdir topluyor. Bu mutlu evliliklerinden birde Can adında oğulları oldu. Gözlerden uzak olmayı tercih eden çift bazen sosyal medya üzerinden kendilerine dair paylaşımlarda bulunuyor. Her paylaşımları çok beğenilen ve sayısız yorum alan çifttin  paylaştığı yeni yılın ilk pozları ise hayranlarını güldürdü. Ormanda yaşadıkları eğlenceli halleri paylaşan çift yeni yılı "2021 hoşgeldin! Sağlık ve afiyetle..." diyerek kutladı. Sevilen çiftin bu kareleri ilgi dağı oldu

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan 1996 yılında nikah masasına oturmuştu. Arzum Onan daha önce verdiği bir röportajda mutlu evliliğin sırrını kendince açıklamış  ve Mehmet Aslantuğ ile kendisinin evlerini ve o evin içine sığdırdıkları hayatı, herhangi bir hırsla takas etmediklerini söyleyerek büyük hırslarının da olmadığını söyledi.



Son Güncelleme: 02.01.2021 22:04
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Anahtar Kelimeler:
Mehmet AslantuğArzum Onan
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