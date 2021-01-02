Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un eğlenceli paylaşımı hayranlarını güldürdü

24 yıllık mutlu evlilikleriyle sayılı çiftleri arasında olan ve herkesin gıpta ile baktığı ünlü çift Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çok takdir topluyor. Bu mutlu evliliklerinden birde Can adında oğulları oldu. Gözlerden uzak olmayı tercih eden çift bazen sosyal medya üzerinden kendilerine dair paylaşımlarda bulunuyor. Her paylaşımları çok beğenilen ve sayısız yorum alan çifttin paylaştığı yeni yılın ilk pozları ise hayranlarını güldürdü. Ormanda yaşadıkları eğlenceli halleri paylaşan çift yeni yılı "2021 hoşgeldin! Sağlık ve afiyetle..." diyerek kutladı. Sevilen çiftin bu kareleri ilgi dağı oldu

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan 1996 yılında nikah masasına oturmuştu. Arzum Onan daha önce verdiği bir röportajda mutlu evliliğin sırrını kendince açıklamış ve Mehmet Aslantuğ ile kendisinin evlerini ve o evin içine sığdırdıkları hayatı, herhangi bir hırsla takas etmediklerini söyleyerek büyük hırslarının da olmadığını söyledi.

