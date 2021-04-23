Arzu Sabancı, olay yaratan paylaşımı sonrası sessizliğini bozdu

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden biri olan Arzu Sabancı, önceki gün İstanbul Boğazı manzaralı yalısından paylaşım yapmış ve takipçilerine evde kalmaları konusunda uyarıda bulundu. Sabancı’nın denize nazır evinden yaptığı bu paylaşım sosyal medyada tepki topladı.

‘’Tek amacım insanları korumaktı’’

Sosyal medyada tepki toplayan paylaşımı sonrasında açıklama yapan Arzu Sabancı, daha önce Covid-19’a yakalandığını hatırlatarak ‘’Zor ve acılı bir süreç. İnsanlar hastane odasında 1 saat yaşasalar, 365 gün evde kalmaya razı olurlar’’ dedi. Sabancı, yanlış anlaşılan paylaşımında sadece insanları korumak istediğini ve bu nedenle evde kal çağrısı yaptığını söyledi.