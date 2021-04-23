İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bitcoin ile ilgili yeni detay! Alım satımda sistem değişiyor..
Son Dakika
Bitcoin ile ilgili yeni detay!...
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun, program çekimleri öncesinde hastaneye kaldırıldı
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun,...
Ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının süresi uzatılacak mı?
Son Dakika
Ücretsiz izin ve işten çıkarma...
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını çıktı!
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını...

Arzu Sabancı, olay yaratan paylaşımı sonrası sessizliğini bozdu

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında boğaz manzaralı evini paylaşarak evde kalın çağrısı yapan Arzu Sabancı, sosyal medyada tepki görmüştü. Sabancı, olay yaratan paylaşımı sonrası sessizliğini bozdu.

23 Nisan 2021 Cuma 18:52
Arzu Sabancı, olay yaratan paylaşımı sonrası sessizliğini bozdu
Takip Et:

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden biri olan Arzu Sabancı, önceki gün İstanbul Boğazı manzaralı yalısından paylaşım yapmış ve takipçilerine evde kalmaları konusunda uyarıda bulundu. Sabancı’nın denize nazır evinden yaptığı bu paylaşım sosyal medyada tepki topladı.

‘’Tek amacım insanları korumaktı’’

Sosyal medyada tepki toplayan paylaşımı sonrasında açıklama yapan Arzu Sabancı, daha önce Covid-19’a yakalandığını hatırlatarak ‘’Zor ve acılı bir süreç. İnsanlar hastane odasında 1 saat yaşasalar, 365 gün evde kalmaya razı olurlar’’ dedi. Sabancı, yanlış anlaşılan paylaşımında sadece insanları korumak istediğini ve bu nedenle evde kal çağrısı yaptığını söyledi.




Son Güncelleme: 23.04.2021 18:52
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Arzu SabancıBoğaz Manzaralı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hakan Altun'un sağlık durumu nasıl? Instagram hesabından iyi haberi verdiler!
Hakan Altun'un sağlık durumu nasıl? Instagram hesabından iyi haberi verdiler!
Reynmen'in Twitter hesabı neden askıya alındı?
Reynmen'in Twitter hesabı neden askıya alındı?
Serdar Ortaç'tan bomba yanıt!
Serdar Ortaç'tan bomba yanıt! "Seçil benim hanımım"
Hakan Altun sağlık durumu nasıl? Beyin ameliyatı neden olmuştu? Hakan Altun kaç yaşında?
Hakan Altun sağlık durumu nasıl? Beyin ameliyatı neden olmuştu? Hakan Altun kaç yaşında?
Hakan Altun neden hastaneye kaldırıldı? Hakan Altun sağlık durumu nasıl?
Hakan Altun neden hastaneye kaldırıldı? Hakan Altun sağlık durumu nasıl?
Hercai Miran sette kimle kavga etti? Akın Akınözü neden kavga etti?
Hercai Miran sette kimle kavga etti? Akın Akınözü neden kavga etti?

Popüler Haberler

Günlük burç yorumları; 24 Nisan 2021 Cumartesi burç yorumları
Emanet 165. bölüm izle 23 Nisan Cuma son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Acemi Anneler dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Badem göz fiyatları ne kadar? 2021 yılı Badem göz fiyatları
Netflix La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak, bitiyor mu? Final sezonu için Netflix Twitter hesabından açıklama!
2021 Nisan evde bakım maaşları ne kadar?
Diş estetiği çeşitleri ve fiyatları 2021
Rüyada araba alma görmek ne anlama gelir? Rüyada araba alma görmenin tabirleri ve yorumları
Rüyada bilezik taktığını görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? bilezik taktığını görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Yemin dizisi Münevver kimdir? Melahat Abbasova'nın hayatı!
Rapor parası hangi tarihler arasında yatar? 2021 Hangi durumlarda rapor parası alınır?
2021 yılı Andorra asgari ücreti
Gelinim Mutfakta 2020 yeni sezon bölümleri ne zaman başlayacak, neden başlamadı?
Garanti BBVA 10.000 TL ile yaz kredisi kampanyası faiz oranları ve şartları belli oldu! 2021 Perşembe Nisan
Yeni bakanlar kimler? Hangi bakanlar gitti, hangi bakanlar geldi?
Tc ile kredi notu sorgulama e devlet 2021
Bugün kimin maçı var? TV 23 Nisan 2021 Cuma canlı maç yayın saatleri
Steam ne zaman indirim yapıyor? 2021 Steam oyun indirim günleri
Evlat edinme şartları nelerdir? 2021 Evlat edinme şartları ve belgeleri
Bim 30 Nisan 2021 Cuma indirimli ürünleri
A Spor sunucusu Çiğdem Ceylan Kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.