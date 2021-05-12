Armağan Çağlayan’ın konuğu Nurseli İdiz’in anısı gündem oldu! “Kafayı çekip çekip Yunanistan Konsolosluğunu aradım”

Youtube kanalı üzerinden ‘Dur bi dinle’ programı sunan Armağan Çağlayan her hafta farklı konukları yayına davet ederken son konuğu 90’lı yılların popüler oyuncusu ve sunucusu olan Nurseli İdiz oldu. Son zamanlarda yaşadığı sıkıntılar ve alkol sorunları ile gündeme gelen sunucu İdiz, Armağan Çağlayan’ın konuğu oldu. Anılarını anlatan ve kendinden bahseden oyuncu magazin gündemine bomba gibi oturdu.

50 yaşından sonra oyuncu İdiz, bipolar bozukluğu olduğunu öğrendiğini söyledi. Yıllardır tedavi gördüğünü şimdi sağlığının çok iyi olduğunu açıkladı. Oyuncu İdiz: “"Asıl serbest düşüşüm 50-51 yaşında başladı. Bir gün kafayı çekip çekip Yunan konsolosluğunu arayıp, 'Topraklarımızı verin bize' dedim. Allahtan konsolosluğun bekçisi çıkmış. Sabah çünkü. Adam müracaat edin dedi. Babanız orada doğduysa vatandaşlık verirler dedi."

Eğlenceli anılarından bahseden oyuncu yine bir gün Erzincan’dan taksiye binerek Nişantaşı’na gittiğini açıkladı.

Can Hoca ile kavga ettiğini, tunenin bittiğini açıklayan oyuncu Erzincan’dan taksiye binerek İstanbul Nişantaşı’na götürmesini istediğini söyledi. İdiz: “Ben gidiyorum dedim. Para o zaman bol tabii. Dedim ki İstanbul Nişantaşı'na götür. Yoldan da telefon ediyorum eve, biber dolması yapın diye. Adamı evde bir güzel ağırlıyoruz, yediriyoruz içiriyoruz, parasını verip gönderiyoruz. Bir de çok ucuzdu. 2010'ların başı filandı 800 TL verdim.