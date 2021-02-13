Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten sütyensiz poz!

Kanal D’nin en uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar’ın kadrosuna genç yaşta girmiş oyuncularından biri de Yüsra Geyik. Dizi ilk başladığın 16 yaşında olan Geyik, 30 yaşına girdi. Geyik, sosyal medya hesabında paylaştığı cesur pozlarla sık sık gündeme gelen bir isim.

Güzel oyuncu, dergi çekimleri için verdiği pozları sosyal medya hesabında paylaşıyor. 322 binin üzerinde takipçisi bulunan Geyik, paylaştığı son fotoğrafla adından söz ettirdi. Beyaz gömlekle poz veren Geyik’in gömleğinin üstten 3 düğmesi açıktı. Oyuncunun, sütyen takmadığı fark edildi. Sütyensiz bir şekilde poz veren oyuncunun göğüs ucunun görünmesi olay oldu.

Geyik’in fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum geldi. Kimileri Yüsra’nın güzelliği hakkında güzel yorumlar yaparken kimileri de iç çamaşırı giymediği için eleştiride bulundu. Hüsnü Çoban’ın kızı Zeliş rolündeki oyuncuya, “Aman Hüsnü komisere yakalanma.” gibi yorumlar da geldi.