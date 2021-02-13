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Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik kimdir?

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile magazin gündeminde yer alan Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik vatandaşlar tarafından merak edilmeye başladı. Yüsra Geyik'in sosyal medyada yaptığı son paylaşımlar magazin gündemine bomba gibi düştü.

13 Şubat 2021 Cumartesi 19:34
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik kimdir?
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Sosyal medyadaki açıklamaları ve paylaşımları ile magazinde sıkça ismini duyuran Yüsra Geyik merak edilen ünlüler arasında yer alıyor.

2 Haziran 1990 Samsun doğumlu olan oyuncu 30 yaşındadır. 1.65 boyundaki Yüsra Geyik İlkokul birinci sınıfı Samsun’da okumuştur. Daha sonra İstanbul’a gelmiştir. Burada Ataköy’de bulunan 60.Yıl Ataköy İlköğretim Okulu’na başlamıştır. Dördüncü sınıfa giderken okulundaki tiyatro kursu ile oyunculuğa başlamıştır. Geyik, Sanat Tasarım Fakültesi mezunudur.

İlk kamera karşısı deneyimini 13 yaşında iken Hayat Bilgisi dizisi ile yaşamıştır. 2006 yılından beri ise Arka Sokaklar’da Zeliş rolünü üstlenmektedir. Asıl ününü bu dizide yakalayan oyuncu 2003-2006 yılları arasında da Yabancı Damat da yer almıştır.

Yüsra Geyik şuan rol aldığı Arka Sokaklar da Hüsnü Çobanın kızı Zeliş’i canlandırıyor. Oyuncu bu diziye başladığında 16 yaşında idi.

Yüsra Geyik’in bulunduğu projeler

2006 yılından itibaren Arka Sokaklar Zeliha Çoban rolü (TV Dizisi)

2005 yılında Yumurcak TV Sunucu olarak (TV Dizisi)

2005 yılında Afacanlar Kampı Sunucu olarak (TV Dizisi)

2004 yılında Yabancı Damat Melis rolü (TV Dizisi)

2003 yılında Hayat Bilgisi Ceyda rolü (TV Dizisi)

 



Son Güncelleme: 13.02.2021 19:34
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Anahtar Kelimeler:
YüsraGeyikArkasokaklarZeliş
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