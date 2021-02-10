Arka Sokaklar'ın yıldızı Oya Akar'ın çalınan arabası bulundu!

Arka Sokakla dizisinde Selin Komiser’e hayat veren Oya Okar’ın evine hırsız girmişti. Oyucunun eşyalarını çalan hırsızlar, bununla yetinmeyip Akar’ın arabasını da çaldılar.

10 yılı aşkın süredir devam eden Arka Sokaklar kadrosuna katılan Oya Akar, sette uzun vakitler geçiriyor. Dizinin çekimleri uzun saatle sürdüğü için Akar, evine çok sık uğrayamıyor. Akar’ın evine çok uğramamasından yararlanan hırsızlar, evin kapısındaki alarmı ve güvenlik kameralarını kapattı. Görgü tanıkları, hırsızların çakar lambası bulunan koyu renkli bir arabası varmış. Okar’ın evdeki pahalı eşyalarını ve arabasını çalıp kaçtılar.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayı araştıran polis ekiplerine Pendik’ten ihbar yapıldı. Söylenen adrese yapılan baskında 2 kişi gözaltına alındı. Evi arayan polisler, birkaç değerli eşya ve 2 tane araba anahtarı buldu. Arabalardan birisinin plakasının sahte olduğunu ve arabanın aslında Oya Akar’a ait olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri, diğer arabada 4 kg uyuşturucu buldu. Yakalanan Mutlu Y.A.’nın 5 tane suç kaydı, Ümit T.’nin ise 3 tane suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Hırsızların adliyeye sevki yapıldı.

Arabasına kavuşan Akar, arabasının 22 gün önce çalındığı ve polis ekiplerinin sıkı bir şekilde çalıştığını ifade etti. Oyuncunun tek dileği hırsızların hak ettikleri cezayı alması.

