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Arka Sokaklar Rıza Baba neden karakolluk oldu?

On yıla aşkın süredir devam eden Arka Sokaklar dizisinin baş oyuncularından olan Rıza baba neden karakolda? Detaylar haberimizde.

30 Ocak 2021 Cumartesi 21:02
Arka Sokaklar Rıza Baba neden karakolluk oldu?
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Uzun yıllardır ekranlar tanıdığımız arka sokakların rıza babası Zafer Ergin karakolda görüntülendi. Sebebinin kendisine döviz bozmasını isteyen bir kişiden rahatsızlık duyarak dolandırıcılığından şüphelendiği için söz konusu olan vatandaşla birlikte, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne bildiride bulundu.

1 saat süren sorgunun ardından Zafer Ergin, ‘İkimiz de şikâyetçi olmadık Dövizler de sahte değilmiş. Çok bağırıp, çağırınca şüphelendim. Karakolda ufak bir polisiye macera yaşadık.’ diye konuştu.

Arka Sokaklar Rıza Baba kaç yaşında, nereli, kimdir?

Ekranlarda usta oyunculuğu ile nam almış zafer ergin Ankaralıdır. Zafer Ergin 78 yaşındadır. Ankara üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi bölümünden olan zafer ergin daha sonra Ankara Deneme Sahnesi’nden yetişen ilk tiyatro oyuncularındandır. 1983 yılından göstermiş olduğu oyunculuk ile ilgi toplayan zafer ergin Ankara Devlet Tiyatrosu’ndan, İstanbul Devlet Tiyatrosu’na tiyoruculuğuna devam etmiştir.

1970’li ve 1980’li yıllarda televizyonun yaygınlaşmasıyla pek çok yabancı film ve dizide dublaj görevini üstlenmiştir. Ardından keşfedilip birçok yerli dizi ve sinema filminde de Cüneyt, Arkın, Ahmet Mekin, Tarık Akan, Mahmut Hekimoğlu gibi aktörlerin seslendirmelerine yapmıştır.

1975 senesinde Melek Baykal’la evlenip 4 yıl bir evlilik sürdürmüştür. Ardından da 1987 de Binnaz Ergin evlendi.



Son Güncelleme: 30.01.2021 21:02
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Anahtar Kelimeler:
GursesgazetesiZafererginArkasokaklarKanalDRızababa
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