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Arka Sokaklar dizisinin Sinem'i üstsüz pozuyla gündem oldu

Arka Sokaklar dizisinde Sinem'i canlandıran Gizem Terzi sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu. Paylaşımlarıyla büyük beğeni toplayan Gizem Terzi son olarak üstsüz pozunu takipçileriyle paylaştı.

26 Eylül 2020 Cumartesi 19:36
Arka Sokaklar dizisinin Sinem'i üstsüz pozuyla gündem oldu
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Arka Sokaklar dizisinde Sinem karakterini canlandıran Gizem Terzi sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündem oluyor. Gizem Terzi, cesur pozları büyük beğeni topladı. Gizem Terzi Arka Sokaklar dizisine bu sezon katıldı ve dizideki karakteriyle büyük beğeni topladı.

Arka Sokaklar’da genç polis Sinem’i karakterini canlandıran Gizem Terzi, sosyal medyadaki son paylaşımında üstsüz pozunu takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncunun üstsüz paylaşımı dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı.


 

 

 



Son Güncelleme: 26.09.2020 19:36
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Anahtar Kelimeler:
Arka SokaklarSinemGizem Terzi
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