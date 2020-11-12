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Arka Sokaklar dizisine iki sürpriz isim: Serhat Midyat ve Gaye Gürsel diziye dahil oldu.

2006 yılında yayınlanmaya başlayan ve yayınlandığı tarihten itibaren 14 senedir severek izlenilen izleyenlerin vazgeçilmezi olan Arka Sokaklar dizisine iki yeni oyuncu dahil oldu.

12 Kasım 2020 Perşembe 22:05
Arka Sokaklar dizisine iki sürpriz isim: Serhat Midyat ve Gaye Gürsel diziye dahil oldu.
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2006 yılında yayınlanmaya başlayan ve yayınlandığı tarihten itibaren 14 senedir severek izlenilen izleyenlerin vazgeçilmezi olan Arka Sokaklar dizisine iki yeni oyuncu dahil oldu.

14 senedir kesintisiz bir şekilde izlenen ve izleyenleri ekran başına toplayan yıllardır ekranda olan, sevilen dizi Arka Sokaklar dizisine iki bomba transfer geldi. İki sevilen oyuncu Serhat Midyat ve Gaye Gürsel’in Arka Sokaklar kadrosuna dahil olduğu açıklandı.

Gaye Gürsel ve Serhat Midyat aynı kadroda


Diziye katılan Serhat Midyat, Rıza Baba’nın peşinde olduğu ‘Servan’ adlı karakteri, Gaye Gürsel ise yolu Hüsnü Komiser’le kesişen Esra rolünde bir kişi olarak izleyicilerin karşısına çıkacak.

Gaye Gürsel Sosyal Medyadan duyurdu

Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna yeni katılan Gaye Gürsel sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda uzun aradan sonra ekranlarda olmanın oldukça heyecanlı olduğunu söylerken artık Arka Sokaklar dizisinin kadrosunda olduğunun müjdesini verdi.



Son Güncelleme: 12.11.2020 22:05
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Anahtar Kelimeler:
Arka SokaklarGaye GürselSerhat Midyat
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