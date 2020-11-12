Arka Sokaklar dizisine iki sürpriz isim: Serhat Midyat ve Gaye Gürsel diziye dahil oldu.

2006 yılında yayınlanmaya başlayan ve yayınlandığı tarihten itibaren 14 senedir severek izlenilen izleyenlerin vazgeçilmezi olan Arka Sokaklar dizisine iki yeni oyuncu dahil oldu.
14 senedir kesintisiz bir şekilde izlenen ve izleyenleri ekran başına toplayan yıllardır ekranda olan, sevilen dizi Arka Sokaklar dizisine iki bomba transfer geldi. İki sevilen oyuncu Serhat Midyat ve Gaye Gürsel’in Arka Sokaklar kadrosuna dahil olduğu açıklandı.
Gaye Gürsel ve Serhat Midyat aynı kadroda
Gaye Gürsel Sosyal Medyadan duyurdu
Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna yeni katılan Gaye Gürsel sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda uzun aradan sonra ekranlarda olmanın oldukça heyecanlı olduğunu söylerken artık Arka Sokaklar dizisinin kadrosunda olduğunun müjdesini verdi.
Son Güncelleme: 12.11.2020 22:05