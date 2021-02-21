Arıza'nın Füsun'u Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay'dan ayrıldığını açıkladı! Neden ayrıldıkları ile ilgili ilk açıklama geldi!

Arıza dizisinde Füsun karakteri ile adından söz ettiren başarılı oyuncu Dilara Aksüyek’in bir süredir birlikte olduğu Arka Sokaklar’ın Tekin’i Onur Bay’dan neden ayrıldığı merak edilmeye devam ediyor. Aralarında yaş farkı olan ikilinin ayrılma sebeplerinin yaş mı olduğu merak ediliyor.

Güzel oyuncu Aksüyek belirli süredir kendisinden 9 yaş küçük Onur Bay ile ilişki yaşarken pek çok kişi yaş farkından dolayı tepki göstermişti. 25 yaşında olan Onur Bay eleştirilere sert bir dille yanıt verirken ikilinin ayrılması sonrasında ilişkinin neden bittiği merak edilmeye başlandı.

Aksüyek yorumları umursamadığını dile getirirken geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında sadece ‘Anlaşamadık’ diyen Aksüyek’in soruları yanıtsız bırakması dikkat çekti.