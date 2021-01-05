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Arıza dizisine şok! Çekimler durduruldu

Arıza dizisinin oyuncularından Olgun Toker korona-virüse yakalandı! Bu denenle dizi çekimlerine ara verildi.

05 Ocak 2021 Salı 22:20
Arıza dizisine şok! Çekimler durduruldu
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Rol aldığı diziler ile seyircilerin beğenisini kazanan başarılı oyuncu Olgun Toker'den üzücü bir haber geldi. Çok sayıda dizide rol alan ve oynadığı her karakter ile seyircilerin beğenisini kazanan ünlü oyuncu Olgun Toker'in korona-virüse yakalandığı haberleri geldi. Hastalık sebebiyle bu aralar rol aldığı ‘Arıza’ dizi seti büyük panik yaşadı. Dizi çekimlerine ara verildiği ve çekim programının değiştiği bilgisi geldi. 

Başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Olgun Toker’in belirti göstermesi üzerine yapılan testinin sonucunda Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen ünlü oyuncu evinde karantinaya alındı. Gerekli tedavinin evinde sürdürüldüğü sanatçının tedai sürüyor.



Son Güncelleme: 05.01.2021 22:20
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Anahtar Kelimeler:
Olgun TokerKorona-virüs
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