Arda Öziri'nin nişanlısı ile yakın arkadaşı dünyaevine girdi!

Arda Öziri 2018 yılında maç dönüşünde TEM otoyolunda motorsikleti ile kaza geçirmiş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. 1978 doğumlu oyuncu pek çok dizide aldığı roller ile hafızalara kazınmıştı.
Arda Öziri’nin eski nişanlısı Vildan Önek, Öziri’nin yakın arkadaşı ile evlendi. Arda Öziri gibi oyuncu olan yakın arkadaşı Balamir Emren ile Vildan Önek’in evliliği Arda Öziri’nin başka bir arkadaşı olan Cengiz Çolak ise bu duruma arkadaşlarınızı iyi seçin, siz ölünce namusunuza göz dikebilirler sözleri ile tepki gösterdi.
Son Güncelleme: 23.12.2020 23:28