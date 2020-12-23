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Arda Öziri'nin nişanlısı ile yakın arkadaşı dünyaevine girdi!

Geçtiğimiz yıllarda trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Arda Öziri'nin 6 yıllık nişanlısı Vildan Örnek ve yakın arkadaşı Balamir Emren geçtiğimiz günlerde evlendi. Öziri'nin bir arkadaşı sosyal medyadan bu duruma olan tepkisini gösterdi.

23 Aralık 2020 Çarşamba 23:28
Arda Öziri'nin nişanlısı ile yakın arkadaşı dünyaevine girdi!
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Arda Öziri 2018 yılında maç dönüşünde TEM otoyolunda motorsikleti ile kaza geçirmiş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. 1978 doğumlu oyuncu pek çok dizide aldığı roller ile hafızalara kazınmıştı.

Arda Öziri’nin o dönem 6 yıldır nişanlı olduğu Vildan Önek, Öziri’nin vefatının ardından arkadaşının doğum gününde paylaştığı fotoğraflar nedeni ile tepki toplamıştı. Önek, Öziri ile ilişkilerinin iki yıl önce sona erdiğini söyleyerek kendini savunmuştu.

Arda Öziri’nin eski nişanlısı Vildan Önek, Öziri’nin yakın arkadaşı ile evlendi. Arda Öziri gibi oyuncu olan yakın arkadaşı Balamir Emren ile Vildan Önek’in evliliği Arda Öziri’nin başka bir arkadaşı olan Cengiz Çolak ise bu duruma arkadaşlarınızı iyi seçin, siz ölünce namusunuza göz dikebilirler sözleri ile tepki gösterdi.



Son Güncelleme: 23.12.2020 23:28
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Anahtar Kelimeler:
ArdaöziriVildanörnekBalamiremren
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