Arda Öziri kimdir, ne zaman vefat etti

Ünlü oyuncu Arda Öziri 2.5 yıl önce motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti. Daha önce birçok dizi ve filmde yer alan oyuncunun vefatının ardından yakında arkadaşı Balamir Emrem ve eski nişanlısının evlendiği öğrenildi.

Arda Öziri kimdir?

14 Eylül 1978 yılında İzmir’de dünyaya gelen Arda Öziri, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Oyunculuk eğitimi almıştır. Oyunculuğun yanı sıra Anemi adlı grupta vokallik de yapan Öziri, Rıza Kocaoğlu, Engin Altan Düzyatan, Gözde Kansu gibi isimlerle de sınıf arkadaşıdır.

27 Mayısıs 2018 tarihinde motosiklet kazası geçiren oyuncu kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kazanamadı. 29 Mayısıs 2018 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Öziri için anma töreni düzenlendi.