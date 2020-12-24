Arda Öziri kimdir, ne zaman vefat etti

Ünlü oyuncu Arda Öziri 2.5 yıl önce motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti. Daha önce birçok dizi ve filmde yer alan oyuncunun vefatının ardından yakında arkadaşı Balamir Emrem ve eski nişanlısının evlendiği öğrenildi.
Arda Öziri kimdir?
27 Mayısıs 2018 tarihinde motosiklet kazası geçiren oyuncu kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kazanamadı. 29 Mayısıs 2018 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Öziri için anma töreni düzenlendi.
Son Güncelleme: 24.12.2020 01:58