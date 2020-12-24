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Arda Öziri kimdir, ne zaman vefat etti

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden oyuncu Arda Öziri’nin yakın arkadaşı Balamir Emrem ve eski nişanlısının evlenmesi sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları Arda Öziri kimdir sorusunu araştırmaya başladı.

24 Aralık 2020 Perşembe 01:58
Arda Öziri kimdir, ne zaman vefat etti
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Ünlü oyuncu Arda Öziri 2.5 yıl önce motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti. Daha önce birçok dizi ve filmde yer alan oyuncunun vefatının ardından yakında arkadaşı Balamir Emrem ve eski nişanlısının evlendiği öğrenildi.

Arda Öziri kimdir?

14 Eylül 1978 yılında İzmir’de dünyaya gelen Arda Öziri, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Oyunculuk eğitimi almıştır. Oyunculuğun yanı sıra Anemi adlı grupta vokallik de yapan Öziri, Rıza Kocaoğlu, Engin Altan Düzyatan, Gözde Kansu gibi isimlerle de sınıf arkadaşıdır.

27 Mayısıs 2018 tarihinde motosiklet kazası geçiren oyuncu kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kazanamadı. 29 Mayısıs 2018 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Öziri için anma töreni düzenlendi.



Son Güncelleme: 24.12.2020 01:58
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Anahtar Kelimeler:
Arda öziriOyuncuMotosiklet Kazası
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