Aras Bulut İynemli ve Miray Daner hayranlarını şaşırttı

Oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Aras Bulut İynemli ile güzel oyuncu Miray Daner’in arasındaki bağ seneler sonra ortaya çıktı. Oynadığı her yapımda büyük beğeni toplayan ve son olarak Çukur dizisinde başrol oynayan Aras Bulut İynemli ile genç ve yetenekli oyuncu Miray Daner’in kuzen olduğu ortaya çıktı.

Vatanım Sensin dizisindeki oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan ve çıkışa geçen Miray Daner, son olarak Saygı adlı dizide rol almıştı. Medcezir, Bir Litre Gözyaşı, Hakan: Muhafız gibi yapımlarda da yer alan güzel oyuncu, hem güzelliğiyle hem de oyunculuğuyla son dönemin çıkış yapan isimleri arasında yer alıyor. Aras Bulut İynemli ise Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinden itibaren adından söz ettirmeye başlamıştı ve oynadığı her yapımda harikalar yaratmıştı. Hem Çukur’daki performansıyla hem de son oynadığı 7. Koğuştaki Mucize filmiyle gündeme oturan Aras Bulut İynemli, son dönemin en yetenekli oyuncularının başında geliyor.

Bu ikili arasındaki ilişki ise hayranlarını şaşırttı. Sosyal medyada oldukça konuşulan iki yetenekli isim, akraba çıktı. Aras Bulut İynemli ile Miray Daner’in kuzen olduğu, seneler sonra ortaya çıktı. Bu haber ikilinin hayranlarını oldukça şaşırttı.