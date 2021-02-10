İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Hande Erçel'in bir gülüşü servete eş değer!
Son Dakika
Hande Erçel'in bir gülüşü servete...
Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt koronavirüse yakalandı, haberi Alişan duyurdu!
Son Dakika
Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt...

Aras Bulut İynemli ve Miray Daner hayranlarını şaşırttı

Son dönemin en gözde oyuncularından olan Aras Bulut İynemli ve Miray Daner’in arasındaki bağ, ikilinin hayranlarını şaşırttı. Çukur dizisinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli ile son olarak Saygı dizisinde rol alan Miray Daner’in kuzen olduğu ortaya çıktı.

10 Şubat 2021 Çarşamba 16:23
Aras Bulut İynemli ve Miray Daner hayranlarını şaşırttı
Takip Et:

Oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Aras Bulut İynemli ile güzel oyuncu Miray Daner’in arasındaki bağ seneler sonra ortaya çıktı. Oynadığı her yapımda büyük beğeni toplayan ve son olarak Çukur dizisinde başrol oynayan Aras Bulut İynemli ile genç ve yetenekli oyuncu Miray Daner’in kuzen olduğu ortaya çıktı.

Vatanım Sensin dizisindeki oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan ve çıkışa geçen Miray Daner, son olarak Saygı adlı dizide rol almıştı. Medcezir, Bir Litre Gözyaşı, Hakan: Muhafız gibi yapımlarda da yer alan güzel oyuncu, hem güzelliğiyle hem de oyunculuğuyla son dönemin çıkış yapan isimleri arasında yer alıyor. Aras Bulut İynemli ise Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinden itibaren adından söz ettirmeye başlamıştı ve oynadığı her yapımda harikalar yaratmıştı. Hem Çukur’daki performansıyla hem de son oynadığı 7. Koğuştaki Mucize filmiyle gündeme oturan Aras Bulut İynemli, son dönemin en yetenekli oyuncularının başında geliyor.

Bu ikili arasındaki ilişki ise hayranlarını şaşırttı. Sosyal medyada oldukça konuşulan iki yetenekli isim, akraba çıktı. Aras Bulut İynemli ile Miray Daner’in kuzen olduğu, seneler sonra ortaya çıktı. Bu haber ikilinin hayranlarını oldukça şaşırttı.



Son Güncelleme: 10.02.2021 16:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Aras Bulut İynemliMiray Daner
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seren Serengil yine evleniyor
Seren Serengil yine evleniyor
Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt koronavirüse yakalandı, haberi Alişan duyurdu!
Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt koronavirüse yakalandı, haberi Alişan duyurdu!
Hande Erçel'in bir gülüşü servete eş değer!
Hande Erçel'in bir gülüşü servete eş değer!
Arka Sokaklar'ın yıldızı Oya Akar'ın çalınan arabası bulundu!
Arka Sokaklar'ın yıldızı Oya Akar'ın çalınan arabası bulundu!
Hande Erçel'in açtığı
Hande Erçel'in açtığı "bazlama surat" davası sonuçlandı
Mehmet Ali Erbil'den sürpriz doğum günü partisi
Mehmet Ali Erbil'den sürpriz doğum günü partisi

Popüler Haberler

Acı Tatlı Ekşi filmi nerede çekildi? Acı Tatlı Ekşi filmi konusu ve oyuncuları
Mucize filmi nerede çekildi? Mucize filmi konusu ve oyuncuları
Hızır orucu kaç gün tutulur? Hızır oruçları saat kaçtan kaça kadardır, ne zaman açılır?
Paranormal İşaretler konusu ne? Paranormal İşaretler filmi konusu ve oyuncuları
Ayak bileği burkulması için ne yapılmalı? Ayak bileği burkulduğunda ne yapılmalı?
A101 mağazalarında satışa çıkarılan Huawei Y5 incelemesi ve kullanıcıların yorumları!
BluTv Hiç dizisi ne zaman başlıyor? Hiç dizisinin konusu ve oyuncuları
10 Şubat 2021 ATV yayın akışında Kuruluş Osman 45. bölüm var mı? Kuruluş Osman bu akşam var mı, neden yok?
BİM ürünlerinden Kiwi katı meyve sıkacağı özellikleri neler? Alanlar memnun mu?
BLU TV BÖRÜ 2039 konusu ne, ne zaman başlıyor? BÖRÜ 2039 tanıtım fragmanı
Emeklilik dilekçesi nasıl yazılır? Emeklilik için dilekçe nereye verilir? Emekli Dilekçe örneği
EBA öğrenci girişi nasıl yapılır?
TÜİK 2020 Şubat enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Enflasyon yükselecek mi düşecek mi? Şubat 2020 Kira artış oranları ve enflasyon rakamları
SSK ve Bağ-Kur emeklisinin temmuz ayı zamlı maaşları ne kadar olacak?
Benim Adım Melek Mirza kimdir? Gerçek adı nedir? Burçin Birben rol aldığı yapımlar ve biyografisi
BİLSEM okullarında yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak, ne zaman açılacak?
Acemi Anneler dizisi Beyza kimdir? Melis Yıldıran yaşı ve oynadığı diziler
Kuru Otlar Üstüne filmi ne zaman vizyona girecek? Kuru Otlar Üstüne filminin konusu ne, film nerede çekildi?
Banka konut kredisi faiz oranları ve vadeye göre taksit ve geri ödeme tutarları
Hızır orucu niyet ve duası nasıl olur? 2021 Hızır orucu tarihleri
Acemi Anneler dizisi Tarık kimdir? Gerçek adı ne? Cantuğ Turay oynadığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.