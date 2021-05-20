Aras Bulut İynemli, 19 Mayıs'la 23 Nisan'ı karıştırdı!

20 Mayıs 2021 Perşembe 19:37
Show TV ekranlarında yayınlanan popüler dizi Çukur'daki karakteriyle sıkça adından söz ettirmeyi başaran Aras Bulut İynemli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda, büyük bir gafın altına imza attı.
23 Nisan'la 19 Mayıs'ı karıştırdı
9,5 milyon takipçisi olan Instagram
hesabı hikaye bölümünden paylaşımda bulunan İynemli, bayramları karıştırarak "19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" yazılı bir paylaşımda bulundu. Yapmış olduğu hatayı anlayan oyuncu paylaşımı kaldırdı. Yeniden paylaşımda bulunan oyuncumuz bu defa "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" paylaşımını yaptı
Oyuncunun paylaşımlarıysa şöyle:
Son Güncelleme: 20.05.2021 19:37
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