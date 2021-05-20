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Aras Bulut İynemli, 19 Mayıs'la 23 Nisan'ı karıştırdı!

Çukur’da Yamaç karakterini canlandıran yakışıklı oyuncumuz Aras Bulut İynemli, bayramları karıştırınca "19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" şeklinde paylaşımda bulundu. Yapmış olduğu yanlışı anlayan oyuncumuz, paylaşımı hemen silerek yerine doğru olanı paylaştı.

20 Mayıs 2021 Perşembe 19:37
Aras Bulut İynemli, 19 Mayıs'la 23 Nisan'ı karıştırdı!
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Show TV ekranlarında yayınlanan popüler dizi Çukur'daki karakteriyle sıkça adından söz ettirmeyi başaran Aras Bulut İynemli19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda, büyük bir gafın altına imza attı.

23 Nisan'la 19 Mayıs'ı karıştırdı

9,5 milyon takipçisi olan Instagram hesabı hikaye bölümünden paylaşımda bulunan İynemli, bayramları karıştırarak "19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" yazılı bir paylaşımda bulundu. Yapmış olduğu hatayı anlayan oyuncu paylaşımı kaldırdı. Yeniden paylaşımda bulunan oyuncumuz bu defa "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" paylaşımını yaptı

Oyuncunun paylaşımlarıysa şöyle:


Son Güncelleme: 20.05.2021 19:37
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Anahtar Kelimeler:
İnstagramAras Bulut İynemli19 MayısShow TvÇukur
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